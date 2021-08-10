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Что произошло с беременной женщиной на литовской границе и где пострадавшая сейчас?
Источник материала: ОНТ
За гранью человечности и права. Вопиющий случай на белорусско-литовской границе. Сегодня литовские пограничники буквально выбросили на нейтральную полосу беременную женщину без сознания.
Эта группа хотела в Евросоюз. Получилось совсем наоборот. Литовские силовики силой направили мигрантов в Беларусь. А женщину – эти кадры снял один из беженцев – просто перетащили по земле и бросили. Спасли мигрантку белорусские пограничники. Случай вопиющий еще и от того, что женщина находится в положении.
Автомобиль скорой помощи беременную женщину с детьми прямо с границы доставил в ближайшее медучреждение. Это Поставская районная центральная больница, здесь пострадавшую уже ждала группа медиков: акушер-гинеколог, реаниматолог и педиатр.
Женщину определили в родильное отделение, ее малыши – в одной палате детского отделения. Состояние матери вызывало тревогу у врачей. Все-таки 21-я неделя беременности. В критической ситуации, такой как эта, есть угроза жизни и для будущего ребенка и женщины.
После помощи белорусских врачей сегодня она уже хоть на короткое время, но встает. Трудности перевода удается преодолевать, пострадавшая знает английский – с заведующей родильного отделения они быстро нашли общий язык.
Детей оказалось достаточно накормить и обогреть. У женщины их четверо. С именами разобрались не сразу – экзотика для Постав – такие здесь впервые: Зуза, Руна, Сара и Роя им от 4 до 11. Самые маленькие весь день отсыпаются, питание – четырехразовое.
Случаи насилия, которое применяют литовские силовики к мигрантам, повторяются каждый день. Здесь и избиения, и угрозы, и грабежи. Мигрантов из Ирака под прицелом заставили перейти границу. Вот диалог на нейтральной полосе. Один из беженцев говорит на русском языке.
Это случилось на участке Сморгонской пограничной группы. 32-х беженцев организованно привезли к границе литовские силовики. Сообщается, что, увидев наряд с белорусской стороны, с которым и завязался диалог, часть мигрантов литовцы забрали. В Госпогранкомитете предполагают, что их перевезут на другой участок границы, где снова будут выдворять.
Двойные стандарты и отношение к гражданам стран Ближнего Востока и Африки как к людям второго сорта. Литва не готова помогать беженцам, несмотря на международные обязательства и «европейские ценности», которые сама и продвигает. Сейчас в стране около четырех тысяч мигрантов. В нечеловеческих условиях лагерей. Там у беженцев отбирают телефоны и деньги, у людей нет еды и теплых вещей.
Уже пять дней из-за беженцев из Ирака неспокойно и на латвийском направлении. Эта страна ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью. Пограничникам будут помогать военные. Но вот как! Официально разрешено применять физическую силу и спецсредства против беженцев. Вот такое соблюдение прав человека.
Будут ли еще подобные случаи? Зависит от действий сопредельной стороны. Белорусская же помогает попавшим в беду людям. После суток наблюдения за пострадавшей, прогнозы у Поставских врачей положительные. Жизни и мамы и будущего ребенка ничего не угрожает, но еще несколько дней они будут в больнице, под наблюдением.
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За гранью человечности и права. Вопиющий случай на белорусско-литовской границе. Сегодня литовские пограничники буквально выбросили на нейтральную полосу...
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