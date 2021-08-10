Что произошло с беременной женщиной на литовской границе и где пострадавшая сейчас?

Источник материала: ОНТ

За гранью человечности и права. Вопиющий случай на белорусско-литовской границе. Сегодня литовские пограничники буквально выбросили на нейтральную полосу беременную женщину без сознания.





Эта группа хотела в Евросоюз. Получилось совсем наоборот. Литовские силовики силой направили мигрантов в Беларусь. А женщину – эти кадры снял один из беженцев – просто перетащили по земле и бросили. Спасли мигрантку белорусские пограничники. Случай вопиющий еще и от того, что женщина находится в положении.

Автомобиль скорой помощи беременную женщину с детьми прямо с границы доставил в ближайшее медучреждение. Это Поставская районная центральная больница, здесь пострадавшую уже ждала группа медиков: акушер-гинеколог, реаниматолог и педиатр.

Женщину определили в родильное отделение, ее малыши – в одной палате детского отделения. Состояние матери вызывало тревогу у врачей. Все-таки 21-я неделя беременности. В критической ситуации, такой как эта, есть угроза жизни и для будущего ребенка и женщины.

Владимир Чекавый, главный врач Поставской центральной районной больницы: «Беременность – особое состояние для женщины, в особых не свойственных условиях стресса и то, что она подвергалась физическому перенапряжению, женщина требовала медицинской помощи».

После помощи белорусских врачей сегодня она уже хоть на короткое время, но встает. Трудности перевода удается преодолевать, пострадавшая знает английский – с заведующей родильного отделения они быстро нашли общий язык.

Светлана Новикова, заведующая родильным отделением Поставской центральной районной больницы: «Она рада общению, когда ее понимают, это видно по глазам. Ее услышали, это ей нравится».

Детей оказалось достаточно накормить и обогреть. У женщины их четверо. С именами разобрались не сразу – экзотика для Постав – такие здесь впервые: Зуза, Руна, Сара и Роя им от 4 до 11. Самые маленькие весь день отсыпаются, питание – четырехразовое.

Случаи насилия, которое применяют литовские силовики к мигрантам, повторяются каждый день. Здесь и избиения, и угрозы, и грабежи. Мигрантов из Ирака под прицелом заставили перейти границу. Вот диалог на нейтральной полосе. Один из беженцев говорит на русском языке.

Это случилось на участке Сморгонской пограничной группы. 32-х беженцев организованно привезли к границе литовские силовики. Сообщается, что, увидев наряд с белорусской стороны, с которым и завязался диалог, часть мигрантов литовцы забрали. В Госпогранкомитете предполагают, что их перевезут на другой участок границы, где снова будут выдворять.

Двойные стандарты и отношение к гражданам стран Ближнего Востока и Африки как к людям второго сорта. Литва не готова помогать беженцам, несмотря на международные обязательства и «европейские ценности», которые сама и продвигает. Сейчас в стране около четырех тысяч мигрантов. В нечеловеческих условиях лагерей. Там у беженцев отбирают телефоны и деньги, у людей нет еды и теплых вещей.

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси: «Действия сопредельной стороны направлены исключительно на сокрытие фактов неправомерного и жестокого выдворения иностранцев, стремящихся в Евросоюз. При этом ни одна международная организация, имеющая представительство на территории Беларуси, не направляла своих специалистов для выяснения ситуации на белорусско-литовского границе. Это касается как правозащитных, так и гуманитарных организаций».

Уже пять дней из-за беженцев из Ирака неспокойно и на латвийском направлении. Эта страна ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью. Пограничникам будут помогать военные. Но вот как! Официально разрешено применять физическую силу и спецсредства против беженцев. Вот такое соблюдение прав человека.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности: «Система охраны государственной границы соответствует требованиям сегодняшнего дня. И обеспечивает защиту нашей страны от посягательств извне. Есть планы по совершенствованию границы. Они все выполняются. Закупаются новые средства охраны. Граница охраняется надежно. Мы видим, что происходит на сопредельной территории, видим, как литовцы относятся к мигрантам, видим польский участок».

Будут ли еще подобные случаи? Зависит от действий сопредельной стороны. Белорусская же помогает попавшим в беду людям. После суток наблюдения за пострадавшей, прогнозы у Поставских врачей положительные. Жизни и мамы и будущего ребенка ничего не угрожает, но еще несколько дней они будут в больнице, под наблюдением.

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