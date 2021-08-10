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В Италии опубликовали онлайн самую старую книгу об игре в шахматы. Она была издана в 1597 году
Источник материала: ОНТ
Изданное в 1597 году руководство по игре в шахматы, считающееся самым старым в мире, было оцифровано и
Оригинал «Книги, в которой говорится о манере игры в шахматы» находится Исторической библиотеке Турина (Италия). Это издание XVI века – одна из 200 книг, составленных военачальником и шахматистом Орацио Джануцио делла Мантия.
Руководство включает введение и три главы, первая из них рассказывает об успокаивающем воздействии шахмат.
Фото: byterfly.eu
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Изданное в 1597 году руководство по игре в шахматы, считающееся самым старым в мире, было оцифровано и опубликовано на сайте Byterfly. Об этом информирует ANSA. Оригинал...
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