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Лукашенко: ошибки извлечём и будем самодостаточными и независимыми и в экономике. Вот в чём суть санкций
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «
Ксения Худолей, СТВ:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы ошибки извлечем и будем самодостаточными и независимыми государствами и в экономике, смею вас уверить. Вот в чем суть санкций. Санкции – это не только плохо, тяжело и прочее, это возможности. Не хотите? Как Россия правильно поступила: не хотите нам что-то поставлять, вы ввели санкции – получайте эмбарго. И взвыли. А сейчас они еще 800 километров туда, к Варшаве, получат еще одно эмбарго. И они уже не только через Беларусь в Россию, даже на территорию Беларуси не въедут, если они этого хотят. А мы обойдемся. Слушайте, у нас гигантская территория, отличный гигантский опыт – у нас все есть для того, чтобы перепахать землю, посеять, убрать, накормить людей. Просто надо один раз и навсегда избавиться от тех, кто сегодня мешает работать и у нас, и у вас, и идти своей дорогой, своим путем.
Они правильно боятся Лукашенко и Путина. Они правильно делают, им надо бояться этого. Но только мы не из трусливого десятка. Потому что это не наше личное. И даже скажу «не столько наше личное», сколько интересы вас, народов.
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Лукашенко: ошибки извлечём и будем самодостаточными и независимыми и в экономике. Вот в чём суть санкций
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