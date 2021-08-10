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«Не надо никуда водить пациентов, всё на месте». Главврач 5-й больницы о том, что изменится после реконструкции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Медицинская помощь максимально быстро и эффективно. Новые возможности появятся у 5-й минской клиники с вводом новых блоков и лаборатории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О ходе их строительства и реконструкции 10 августа шла речь на выездном заседании с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой, министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.
Модернизация больницы идет поэтапно, недавно ввели в строй 9-этажный неврологический корпус. Современное оборудование значительно улучшило диагностику заболеваний. Вторая очередь – лечебно-диагностический центр, где разместятся бароцентр, эндоскопическое отделение и изотопная лаборатория. На стадии строительства еще один корпус. Все для того, чтобы по максимуму сократить время обследования пациентов и вовремя оказать необходимую помощь.
Михаил Назарчук, главный врач 5-й городской клинической больницы Минска:
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«Не надо никуда водить пациентов, всё на месте». Главврач 5-й больницы о том, что изменится после реконструкции
Новости Беларуси. Медицинская помощь максимально быстро и эффективно. Новые возможности появятся у 5-й минской клиники с вводом новых блоков и лаборатории,...
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