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«Не надо никуда водить пациентов, всё на месте». Главврач 5-й больницы о том, что изменится после реконструкции

10.08.2021 23:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Медицинская помощь максимально быстро и эффективно. Новые возможности появятся у 5-й минской клиники с вводом новых блоков и лаборатории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не надо никуда водить пациентов, всё на месте». Главврач 5-й больницы о том, что изменится после реконструкции

О ходе их строительства и реконструкции 10 августа шла речь на выездном заседании с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой, министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.

«Не надо никуда водить пациентов, всё на месте». Главврач 5-й больницы о том, что изменится после реконструкции

Модернизация больницы идет поэтапно, недавно ввели в строй 9-этажный неврологический корпус. Современное оборудование значительно улучшило диагностику заболеваний. Вторая очередь – лечебно-диагностический центр, где разместятся бароцентр, эндоскопическое отделение и изотопная лаборатория. На стадии строительства еще один корпус. Все для того, чтобы по максимуму сократить время обследования пациентов и вовремя оказать необходимую помощь.

«Не надо никуда водить пациентов, всё на месте». Главврач 5-й больницы о том, что изменится после реконструкции

Михаил Назарчук, главный врач 5-й городской клинической больницы Минска:
Третья очередь у нас сейчас на стадии строительства, и через год мы ее должны к концу года сдать. У нас там будут находиться приемное отделение, операционные блоки, реанимационное отделение и диагностический центр. Будут стоять два магнитно-резонансных томографа, компьютерный томограф, в принципе вся диагностика. Очень хорошая логистика построена, все в приемном отделении будет находиться. Не надо никуда возить пациентов, все на месте.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Медицинская помощь максимально быстро и эффективно. Новые возможности появятся у 5-й минской клиники с вводом новых блоков и лаборатории,...
 
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