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ДТП на Филимонова. На пешеходном переходе водитель Kia сбил женщину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На улице Филимонова произошло ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель автомобиля Kia на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 48-летнюю женщину. Пострадавшая с травмами доставлена в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.
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Новости Беларуси. На улице Филимонова произошло ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель автомобиля Kia на нерегулируемом пешеходном...
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