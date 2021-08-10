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ДТП на Филимонова. На пешеходном переходе водитель Kia сбил женщину

10.08.2021 23:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На улице Филимонова произошло ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ДТП на Филимонова. На пешеходном переходе водитель Kia сбил женщину

Водитель автомобиля Kia на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 48-летнюю женщину. Пострадавшая с травмами доставлена в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

 
 
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Новости Беларуси. На улице Филимонова произошло ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель автомобиля Kia на нерегулируемом пешеходном...
 
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