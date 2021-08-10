На трассе Минск – Могилёв водитель Hyundai сбил лося. Пострадал пассажир

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Березинском районе на 120-м километре автотрассы Минск – Могилев 53-летний водитель Hyundai сбил лося, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Серьезные травмы головы получил 93-летний отец водителя. Мужчина доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.





На 346-м километре брестской трассы 33-летний водитель фургона сбил мужчину, который внезапно выскочил на дорогу из-за ограждения. Пешеход в темноте не был обозначен светоотражающими элементами. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливается личность погибшего.