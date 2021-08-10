|
На трассе Минск – Могилёв водитель Hyundai сбил лося. Пострадал пассажир
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Березинском районе на 120-м километре автотрассы Минск – Могилев 53-летний водитель Hyundai сбил лося, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Серьезные травмы головы получил 93-летний отец водителя. Мужчина доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
На 346-м километре брестской трассы 33-летний водитель фургона сбил мужчину, который внезапно выскочил на дорогу из-за ограждения. Пешеход в темноте не был обозначен светоотражающими элементами. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливается личность погибшего.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Березинском районе на 120-м километре автотрассы Минск – Могилев 53-летний водитель Hyundai сбил лося, сообщили в программе «Минщина» на СТВ....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)