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«Спиреи, шиповники, барбарисы». Как планируют озеленить Минск осенью?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Благоустройство Минска ведется круглый год. Каждый квадратный метр, каждый проект на особом контроле. Вопрос благоустройства столицы поднимался во время
Много внимания озеленители уделяют кольцевой, развязкам и крупным артериям города. Например, дорожный узел на проспекте Победителей считается настоящим эталоном красоты. Хоровод из лиственных и хвойных кустарников, а также многолетней рассады красиво обрамляет въезд в город. Сейчас в Минске ведут подготовку к осеннему озеленению. Массовые работы начнутся после опадения листвы. Всего службы высадят около 200 тысяч зеленых растений.
Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстроя»:
Также по всему проспекту Победителей дополнительно высадят еще сотни кустарников. Среди них и гортензия метельчатая. Пробные посадки этого растения провели в 2020 году. И оно успешно прижилось.
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Новости Беларуси. Благоустройство Минска ведется круглый год. Каждый квадратный метр, каждый проект на особом контроле. Вопрос благоустройства столицы поднимался...
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