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Лукашенко про Зеленского: зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Одна из резонансных тем «
Взаимоотношения между Киевом и Минском действительно непростые. А как может быть иначе, когда все чаще в последнее время звучат факты о причастности официальных органов власти Украины к подготовке боевиков и переброске оружия в нашу страну?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
10 августа последовала официальная реакция Киева. Владимир Зеленский считает такие заявления Президента Беларуси безосновательными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
Видимо, южные соседи забыли про те факты, которые наши коллеги открыто озвучили в фильме «Тротил протеста» еще зимой 2021 года. Фильм основан на материалах Комитета госбезопасности Беларуси. В декабре 2020-го были задержаны подозреваемые в поджоге дома в Волковыске и подрыве автомобиля милиционера в Гродно. Оказалось, что группу преступников возглавлял Автухович. Они соблюдали все меры предосторожности, но это не помогло. Во время обысков у них нашли внушительный арсенал оружия – автоматы, пистолет, тротиловые шашки, гранаты. О том, где и у кого они все это приобретали, задержанные говорили прямо. Мы напомним эти слова украинским властям.
– Покупали где?
Если украинской стороне важно, чтобы в этом признавались не белорусы, а сами украинцы, мы напомним еще один известный фрагмент. Вот показания бывшего командира добровольческого батальона и экс-депутата Рады Семена Семенченко о том, что он участвовал в подготовке боевиков, которые должны были организовать госпереворот в Беларуси.
После таких откровений как минимум странными кажутся попытки укрыться от обжигающей правды за какими-то ничего не значащими витиеватыми дипломатическими фразами пресс-секретаря Зеленского. Скажем так, попытка оправдаться явно не удалась.
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Лукашенко про Зеленского: зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда?
Новости Беларуси. Одна из резонансных тем «Большого разговора с Президентом» – взаимоотношения Украины и Беларуси. На протяжении многочасового общения и...
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