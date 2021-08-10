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«Беларусь в долгу не останется». Президент поручил выработать меры против очередного санкционного витка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка, который предприняли страны Запада в отношении Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Какова реакция белорусского лидера относительно новых шагов со стороны США, Великобритании и Канады, озвучила пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
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«Беларусь в долгу не останется». Президент поручил выработать меры против очередного санкционного витка
Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка, который предприняли...
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