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«Беларусь в долгу не останется». Президент поручил выработать меры против очередного санкционного витка

10.08.2021 23:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка, который предприняли страны Запада в отношении Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беларусь в долгу не останется». Президент поручил выработать меры против очередного санкционного витка

Какова реакция белорусского лидера относительно новых шагов со стороны США, Великобритании и Канады, озвучила пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси: 
Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем ответные меры.

 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка, который предприняли...
 
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