|
«Юбилейные цены – это от 19 рублей». Компани «Марко» 30 лет, и вот что они приготовили покупателям
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новая коллекция и юбилейные цены. Управляющая компания холдинга компания «Марко» отмечает круглую дату – 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский лидер обувной промышленности в юбилейный год вступает сразу с несколькими знаковыми наградами, среди которых победа в номинации «Общественное признание лучших товаров и услуг», «Производитель обуви № 1», а также «Лучшая обувная сеть». «Марко» сегодня – это не только гимн хорошего вкуса, обязательные условия любой коллекции – надежность и комфорт.
История обувной империи «Марко» берет свое начало в 90-х годах с производства мужской обуви. За три десятилетия компания выросла в большой механизм с множеством адресов, и сегодня «Марко» – это не только обувь.
Сергей Мелех, первый заместитель генерального директора ООО «Марко»:
Много лет за устойчивые каблуки на женской обуви здесь отвечают исключительно мужские руки, а вот некоторые сложные технологические процессы доверили умной технике. Ведь «Марко» – это многоступенчатый контроль качества выпускаемой продукции на всех этапах производства.
Ежегодно компания выпускает около 3 000 000 пар обуви, и даже в условиях пандемии «Марко» продолжает свою стратегию расширения торговой сети. За последние полтора года она открыла шесть новых фирменных магазинов.
Художники-модельеры немного волшебники и могут предугадывать будущее. Самые модные тенденции этой осени уже нашли отражение в осенней коллекции белорусского бренда.
Владислава Башкина, художник-модельер ООО «Марко»:
Один из самых ярких акцентов этой осени – обувь с кареообразной носочной частью. Это направление широко представлено в женской коллекции «Марко»: от офисных туфель до ботильонов с актуальной шнуровкой.
Стеганые элементы курток и пуховиков плавно перемещаются на обувь. Объемные отсрочки в моделях ботинок – еще один тренд этой осени. И это не все.
Владислава Башкина:
В честь своего юбилея «Марко» устраивает юбилейный хит-парад – это уникальная возможность приобрести обувь из натуральной кожи по супервыгодной цене.
Сергей Мелех:
*На правах рекламы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Новая коллекция и юбилейные цены. Управляющая компания холдинга компания «Марко» отмечает круглую дату – 30 лет, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)