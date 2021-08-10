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«И собаку даже пускали в нас». Беженец рассказал, что с ним произошло на литовской стороне границы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во время «
Все по отработанному сценарию: группы доставляются к нашей границе, там их оставляют без необходимой медпомощи, воды, еды и теплых вещей. Вот происшествие на участке Сморгонской пограничной группы. Были замечены 32 мигранта. С их слов, в Литве они были задержаны пограничниками, которые привезли к границе, а затем, применяя физическую силу и угрожая оружием, насильно выдворили.
– Они поймали, ударили конкретно и выгнали здесь. И собаку даже пускали в нас.
– Оружие есть, которое приставили к голове немножко людям.
Вскоре представители литовской погранслужбы, увидев наряд с белорусской стороны, выждали некоторое время и забрали часть группы мигрантов.
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