«И собаку даже пускали в нас». Беженец рассказал, что с ним произошло на литовской стороне границы

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во время « Большого разговора » Президент дал оценку в том числе происходящему на белорусско-литовской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня она остается без изменений. Наши пограничники вновь зафиксировали случаи негуманного обращения литовской стороны с иностранцами. Речь о тех, кто ищет убежище в странах Евросоюза.





Все по отработанному сценарию: группы доставляются к нашей границе, там их оставляют без необходимой медпомощи, воды, еды и теплых вещей. Вот происшествие на участке Сморгонской пограничной группы. Были замечены 32 мигранта. С их слов, в Литве они были задержаны пограничниками, которые привезли к границе, а затем, применяя физическую силу и угрожая оружием, насильно выдворили.





– Они поймали, ударили конкретно и выгнали здесь. И собаку даже пускали в нас.

– И детей, и женщин били?

– Детей нет, а всех мужчин ударили. И за женщину дети кричали конкретно, кричали очень много.

– Оружие применяли или угрожали применением оружия?





– Оружие есть, которое приставили к голове немножко людям.

– Еду давали, воду?

– Нет, не дали.

– А вы просили?

– Да. Спросили: «Дайте воды». Не дали ничего. Сказали: «Дайте воды, пойдем обратно». Тоже не дали.

– Имущество у вас отбирали какое-нибудь, Ахмед?

– Что?

– Имущество отбирали – деньги, телефоны, обувь?

– Есть которые 400 долларов у этого человека украли. Вот, они здесь все слышали. И есть, не знаю у кого, телефон украли.





Вскоре представители литовской погранслужбы, увидев наряд с белорусской стороны, выждали некоторое время и забрали часть группы мигрантов.

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