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Белорусский НОК назвал введенные против него американские санкции вызывающими «недоумение и сочувствие»

11.08.2021 06:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Решение американской администрации ввести санкции вызывает у Национального олимпийского комитета Беларуси «только недоумение и сочувствие».

Белорусский НОК назвал введенные против него американские санкции вызывающими «недоумение и сочувствие»
Фото: НОК Беларуси

«Решение о введении санкций властями США в отношении Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, который является общественным объединением и занимается исключительно развитием олимпийского движения, спорта и физической культуры в стране, рассматриваем как абсолютно необоснованное», — говорится в комментарии НОК, передает БелаПАН.

«Санкции в отношении некоммерческой организации свидетельствуют об отсутствии даже элементарной попытки понять международную структуру управления спортом, попрании принципа "спорт вне политики", а также стремлении максимально ущемить и ограничить возможности наших граждан занятия спортом и развития спорта высших достижений в целом», — считают в олимпийском комитете.

Одновременно «принятые меры можно расценивать и как высокую оценку нашими оппонентами (уже можно их так называть) достижений белорусских спортсменов, сплоченности олимпийской команды и ее поддержки со стороны белорусского народа».

«Вызывает недоумение, что, позиционируя себя гарантом и даже эталоном соблюдения верховенства закона, обеспечения и отстаивания всевозможных демократических прав, свобод и устремлений, США со своей стороны совершенно не утруждаются соблюдением тех самых прав и свобод», — говорится в комментарии.

«Презумпция невиновности, право на справедливое судебное разбирательство и иные базовые юридические принципы равноправия были отодвинуты на второй план в угоду политическим мотивам», — заявляет НОК.

В комитете «были бы весьма признательны за предъявление нашими американскими "партнерами" доказательств приведенных в обосновании к санкциям фактов коррупции внутри НОК Беларуси, отмывания денег и обхода санкций».

«Ведь ими не принимается во внимание, что деятельность НОК Беларуси проходит скрупулезный внешний аудит со стороны Международного олимпийского комитета и не вызывает претензий», — подчеркивают авторы комментария.

«Подобный подход в отношении спортивной организации, признанной МОК полноправным субъектом олимпийского движения, чья деятельность регламентируется прежде всего Олимпийской хартией, без участия самого МОК выглядит абсолютно нелепо», — считают в НОК.

9 августа в связи с продолжающимся нарушением прав человека в Беларуси США ввели новые санкции в отношении белорусских властей. Они коснулись как физических, так и юридических лиц. В том числе Национального олимпийского комитета, который обвиняется в «отмывании денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов и которому Международный олимпийский комитет публично объявил выговор за его неспособность защитить белорусских спортсменов от политической дискриминации и репрессий».

 
 
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Решение американской администрации ввести санкции вызывает у Национального олимпийского комитета Беларуси «только недоумение и сочувствие».
 
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