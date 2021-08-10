Минчанина арестовали на 12 суток за детский рисунок на окне: Он провисел 4 года, пока его заметили

Дмитрий пояснил судье Наталье Бугук, что на окнах висят детские рисунки, которые повесили почти четыре года назад. По его словам,the-village.me, они защищают рассаду жены от солнца. Судью интересовало, почему он не получил на это разрешение от властей. Свидетель на суде дал те же показания, которые были написаны в рапорте.