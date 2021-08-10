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Минчанина арестовали на 12 суток за детский рисунок на окне: Он провисел 4 года, пока его заметили

11.08.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суде Фрунзенского района 10 августа рассмотрели дело 41-летнего Дмитрия Бубенко.



Его задержали вечером 9 августа дома за "несанкционированное пикетирование путем размещения белого листа бумаги на окне". Именно так указали милиционеры в протоколе детский рисунок, сообщают волонтеры «Вясна назiрае».

Дмитрий пояснил судье Наталье Бугук, что на окнах висят детские рисунки, которые повесили почти четыре года назад. По его словам, пишет the-village.me, они защищают рассаду жены от солнца. Судью интересовало, почему он не получил на это разрешение от властей. Свидетель на суде дал те же показания, которые были написаны в рапорте.

В результате, судья Бугук посчитала Бубенко виновным по ст. 24.23 КоАП и арестовала его на 12 суток.
 
 
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В суде Фрунзенского района 10 августа рассмотрели дело 41-летнего Дмитрия Бубенко.
 
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