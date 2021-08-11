ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

НОК Беларуси выступил с официальным заявлением по поводу санкций США

11.08.2021 06:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С официальным заявлением о введении санкций властями США выступил и Национальный олимпийский комитет нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НОК Беларуси выступил с официальным заявлением по поводу санкций США

Это решение названо необоснованным, вызывающим недоумение и сочувствие. Подобные меры против НОК Беларуси свидетельствуют об отсутствии даже элементарной попытки понять международную структуру управления спортом и попрании принципа «спорт вне политики», а также стремлении максимально ограничить развитие спорта высших достижений в целом.

Вызывает недоумение, что, позиционируя себя гарантом и даже эталоном соблюдения верховенства закона, отстаивания всевозможных демократических прав и свобод, США со своей стороны совершенно не утруждается соблюдать те самые права и свободы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. С официальным заявлением о введении санкций властями США выступил и Национальный олимпийский комитет нашей страны, сообщили в программе Новости...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Господин Президент, как бы вы ответили вашим критикам?» Яркие моменты «Большого разговора» в одном материале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by