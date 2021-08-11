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«Господин Президент, как бы вы ответили вашим критикам?» Яркие моменты «Большого разговора» в одном материале
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» выходит в тренды медиаплатформ. Рекордные 8 часов откровенного диалога с белорусским лидером – рассмотрели множество вопросов и разных тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная цель – в обществе должно появиться четкое понимание, куда будем двигаться дальше и как решаются существующие вопросы.
Ксения Худолей, корреспондент:
Санкционные снаряды – излюбленное оружие Запада. Трудно вспомнить время, когда Беларусь и Россия могли свободно вздохнуть от экономических претензий современных демократий. Поводы финансово прижать наших союзников были самые разные.
Интерес к тому, как Беларусь и Россия намерены отражать экономический удар, можно считать, исчерпан. «Большой разговор» дал понять всем заинтересованным – действовать будем сообща и довольно жестко. Закрывать глаза на затянувшуюся игру в санкционные салки никто не станет.
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Ксения Худолей:
По поводу санкций вы предупредили, что американцы не должны переходить красную черту. Что будет красной чертой именно для американцев?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ксения Худолей:
Господин Президент, как бы вы ответили вашим критикам, которые заявляют о том, что вы принимаете участие в репрессиях против гражданского общества?
После столько жестокости, после таких репрессий…
Почему вы так жестоко относитесь к собственному народу?
Ксения Худолей:
А тем, кто не расслышал позицию лидера суверенного государства и его народа, Александр Лукашенко даже готов разъяснить ее в интервью. Правда, на белорусских демократичных условиях.
Ксения Худолей:
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«Господин Президент, как бы вы ответили вашим критикам?» Яркие моменты «Большого разговора» в одном материале
Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» выходит в тренды медиаплатформ. Рекордные 8 часов откровенного диалога с белорусским лидером – рассмотрели...
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