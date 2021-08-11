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«Господин Президент, как бы вы ответили вашим критикам?» Яркие моменты «Большого разговора» в одном материале

11.08.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» выходит в тренды медиаплатформ. Рекордные 8 часов откровенного диалога с белорусским лидером – рассмотрели множество вопросов и разных тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная цель – в обществе должно появиться четкое понимание, куда будем двигаться дальше и как решаются существующие вопросы. 

«Большой разговор с Президентом»: мнения и комментарии.

«Господин Президент, как бы вы ответили вашим критикам?» Яркие моменты «Большого разговора» в одном материале

Ксения Худолей, корреспондент:
Большой разговор – большой фидбэк. Рекордные 8 часов откровенного диалога с белорусским лидером быстро поднялись в тренды видеохостингов. Неожиданно? Едва ли. Вопросы и ответы дискуссии можно разбить на цитаты и еще долго обсуждать.

Лукашенко: не надо браться за санкционные топоры и вилы, тем более они могут иметь обратный эффект

«Господин Президент, как бы вы ответили вашим критикам?» Яркие моменты «Большого разговора» в одном материале

Санкционные снаряды – излюбленное оружие Запада. Трудно вспомнить время, когда Беларусь и Россия могли свободно вздохнуть от экономических претензий современных демократий. Поводы финансово прижать наших союзников были самые разные.

Лукашенко: ошибки извлечём и будем самодостаточными и независимыми и в экономике. Вот в чём суть санкций

Интерес к тому, как Беларусь и Россия намерены отражать экономический удар, можно считать, исчерпан. «Большой разговор» дал понять всем заинтересованным – действовать будем сообща и довольно жестко. Закрывать глаза на затянувшуюся игру в санкционные салки никто не станет.

«Господин Президент, как бы вы ответили вашим критикам?» Яркие моменты «Большого разговора» в одном материале

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Ксения Худолей:
И если братским народам в экономическом вопросе все предельно ясно, зарубежным гостям «Большого разговора» пришлось переспрашивать. Видимо, такое положение вещей – по-союзному крепкое – у них на родине мало кого устроит.

«Господин Президент, как бы вы ответили вашим критикам?» Яркие моменты «Большого разговора» в одном материале

По поводу санкций вы предупредили, что американцы не должны переходить красную черту. Что будет красной чертой именно для американцев?

«Господин Президент, как бы вы ответили вашим критикам?» Яркие моменты «Большого разговора» в одном материале

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы просто пользуетесь своим монопольным правом печатать иностранную валюту и контролировать ее ход. И пользуетесь тем, что в результате событий в Европе, Азии вы на этом поднялись, создали мощную империю, которая потихоньку, потихоньку катится вниз благодаря политике вашей непонятной.

Ксения Худолей:
Раз за разом повторять вопросы белорусскому лидеру, похоже, редакционная политика западных СМИ. К диалогу с Лукашенко всех желающих пригласили задолго. Но как же вышло, что вопросы нашему Президенту журналисты из Америки, Англии и Польши придумали дословно идентичные?

«Господин Президент, как бы вы ответили вашим критикам?» Яркие моменты «Большого разговора» в одном материале

Господин Президент, как бы вы ответили вашим критикам, которые заявляют о том, что вы принимаете участие в репрессиях против гражданского общества?

«Господин Президент, как бы вы ответили вашим критикам?» Яркие моменты «Большого разговора» в одном материале

После столько жестокости, после таких репрессий…

«Господин Президент, как бы вы ответили вашим критикам?» Яркие моменты «Большого разговора» в одном материале

Почему вы так жестоко относитесь к собственному народу?

Ксения Худолей:
Глава государства ответил каждому, не жалея времени – все-таки люди приехали отработать задание.

Александр Лукашенко – американской журналистке: вы законно избранного президента растоптали, убрали его из СМИ

«Господин Президент, как бы вы ответили вашим критикам?» Яркие моменты «Большого разговора» в одном материале

А тем, кто не расслышал позицию лидера суверенного государства и его народа, Александр Лукашенко даже готов разъяснить ее в интервью. Правда, на белорусских демократичных условиях.

Александр Лукашенко: я не исключаю этого при одном условии, если вы дадите все, что скажу

Ксения Худолей:
К слову, журналистский тет-а-тет с Президентом Беларуси – один из самых популярных запросов этого «Большого разговора». И, судя по спектру затронутых 10 августа тем, список вопросов для интервью у многих гостей гораздо оригинальнее, чем у западных коллег.

 
 
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Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» выходит в тренды медиаплатформ. Рекордные 8 часов откровенного диалога с белорусским лидером – рассмотрели...
 
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