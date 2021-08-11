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В Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов после модернизации открылась гостиница

11.08.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов после модернизации открылась гостиница

О помощи маленьким белорусам. В Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов начался новый сезон! По этому случаю здесь с «обновкой» открылась после модернизации гостиница.


Теперь для комфортного проживания есть все самое необходимое. Одновременно гостиница сможет принять более 40 детей и их родителей. Такое совместное проживание с родными, особенно для младшего возраста – очень нужное. Ведь дети, чувствуя родного человека, быстрее адаптируются. Комнат на одном этаже 11. Стало на одну больше. Каждая с уникальным тематическим дизайном. Им занимались студенты БГУ. И везде безбарьерная среда.

В честь открытия – праздник! Для гостей воспитанники центра подготовили танцевально-песенный флешмоб и творческие мастер-классы. Первые жильцы уже заселились в новые комнаты. Несмотря на ковидные угрозы, в стране продолжают «ставить на ноги» и возвращать к жизни детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. 

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О помощи маленьким белорусам. В Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов начался новый сезон! По этому случаю здесь с «обновкой» открылась...
 
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