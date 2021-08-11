Трогать не просто можно, но и нужно: в Лиде появились арт-объекты для инвалидов по зрению

Источник материала: ОНТ

Прочитать невидимое можно! «Поэзия точек...» представлена сегодня в лидском «Доме Валентина Тавлая». Одно из его стихотворений впервые переписали шрифтом Брайля специально к выставке. «Трогательная» картина, созданная известным художником Василием Зенько, останется в музее навсегда.





Буквами разными – об одном и том же. Осязаемый музей снаружи, а теперь и внутри. В каждой строчке не просто точки – это поэзия Тавлая и Рязанова в акриловой живописи Зенько. 8 тактильно-визуальных арт-объектов – для всех, кто тонко чувствует искусство.

Александр Лахмыткин, житель г. Лида: «Сразу почему-то "выплыла" картинка из детства, когда у нас на стене дома висело панно гипсовое, рифленое. Там была девушка-ангел. Все непознанное, оно в какой-то степени интригует, завораживает и тянет к познанию. Узнать об этом больше и овладеть».

Читать по Брайлю – слева направо – лидянин пока не умеет. С рождения видел не одну цель. Служил на флоте, выучил азбуку Морзе. Резко упало зрение. До Лиды к «Поэзии точек...» прикоснулись в Минске, Березе, Ошмянах. Для искренних эмоций нет границ.

Что может быть проще, чем сходить в музей? Покупаешь билет – и двери в искусство открыты. Но для людей с ограниченными возможностями это всегда особенное событие. Впервые экспонаты в «Доме Тавлая» руками трогать не только можно, но и нужно.

На экспозиции «свили» гнездо воробью. Эта птица – символ поэта, который ушёл отсюда летом 41-го сражаться за Родину. Хотя творческую биографию Тавлая отсчитывают с 1928-го. «Верабейкі» – дебютное стихотворение. Сочинил в семь лет.

Алесь Хитрун, научный сотрудник музея «Дом В. Тавлая»: «За 33 гады не змог ён сябе раскрыць. Талент, канешне, яго глыбокі. Ен пісаў у свой час, што “вершы я шліфую, запісваю ў памяць. Каму я вочы перадам свае”. У нас распрацаваны праэкт “Перадай дабро па крузе”. Гэтае дабро перадаём па крузе, як і рабіў сам гаспадар гэтага дома».

Почти через век слова Тавлая «на кончиках пальцев», доступны слабовидящим и незрячим. «Экскурсии на ощупь» – в этом направлении сегодня работают многие культурные институции мира. Картину прямо с выставки закупили в музейный фонд.

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