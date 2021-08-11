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Трогать не просто можно, но и нужно: в Лиде появились арт-объекты для инвалидов по зрению
Источник материала: ОНТ
Прочитать невидимое можно! «Поэзия точек...» представлена сегодня в лидском «Доме Валентина Тавлая». Одно из его стихотворений впервые переписали шрифтом Брайля специально к выставке. «Трогательная» картина, созданная известным художником Василием Зенько, останется в музее навсегда.
Буквами разными – об одном и том же. Осязаемый музей снаружи, а теперь и внутри. В каждой строчке не просто точки – это поэзия Тавлая и Рязанова в акриловой живописи Зенько. 8 тактильно-визуальных арт-объектов – для всех, кто тонко чувствует искусство.
Читать по Брайлю – слева направо – лидянин пока не умеет. С рождения видел не одну цель. Служил на флоте, выучил азбуку Морзе. Резко упало зрение. До Лиды к «Поэзии точек...» прикоснулись в Минске, Березе, Ошмянах. Для искренних эмоций нет границ.
Что может быть проще, чем сходить в музей? Покупаешь билет – и двери в искусство открыты. Но для людей с ограниченными возможностями это всегда особенное событие. Впервые экспонаты в «Доме Тавлая» руками трогать не только можно, но и нужно.
На экспозиции «свили» гнездо воробью. Эта птица – символ поэта, который ушёл отсюда летом 41-го сражаться за Родину. Хотя творческую биографию Тавлая отсчитывают с 1928-го. «Верабейкі» – дебютное стихотворение. Сочинил в семь лет.
Почти через век слова Тавлая «на кончиках пальцев», доступны слабовидящим и незрячим. «Экскурсии на ощупь» – в этом направлении сегодня работают многие культурные институции мира. Картину прямо с выставки закупили в музейный фонд.
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Прочитать невидимое можно! «Поэзия точек...» представлена сегодня в лидском «Доме Валентина Тавлая». Одно из его стихотворений впервые переписали шрифтом Брайля...
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