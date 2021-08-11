Зеленский отрицает переброску оружия из Украины в Беларусь, но есть неопровержимые факты

Источник материала: ОНТ

Боевики, агрессивные протестующие, те, кто готовился к силовому сценарию в Беларуси, были готовы угрожать, взрывать, убивать, прошли подготовку в украинских лагерях. Эта тема тоже была поднята во время «Большого разговора с Президентом».





Обсуждались состояние и перспективы белорусско-украинских отношений и личные с Зеленским, чья администрация сейчас проводит ярко выраженную антибелорусскую политику, поддерживает «беглых» оппозиционеров.

Александр Лукашенко раскритиковал такую позицию, потому что это приводит к угрозе безопасности в Беларуси. По сути, официальный Киев закрывает глаза на то, что происходит. И такое бездействие может обернуться кровью для простых людей.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Ладно, побежал за Западом, плюнул на все, но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном с Украины. Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу. Зачем вы это творите, ведь народы – это же соседи, это же родные люди».

В Украине «Большой разговор» тоже смотрели. Пресс-секретарь Зеленского от его имени опубликовал на сайте президента Украины комментарий. Но фактов и опровержений не привел, а лишь назвал информацию о подготовке боевиков на своей территории безосновательной. А факты есть. И их много. Приведем хотя бы некоторые.

Террорист Автухович свой арсенал получил на Украине. И часть успел применить. Вот его переписка с кем-то, скрывающимся под ником «Ивапласт-Киев» (этот номер принадлежал командиру батальона «Донбасс» Семену Семенченко). А вот переписка Автуховича, где прямо называется, сколько и какого оружия необходимо. Задержанные не скрывали, где они взяли оружие и для чего хотели применить.

- Покупали где? - В Киеве. - Похоже на оружие. - Это боевой пистолет «Стар».

На этих кадрах анархист Олиневич. Его группа планировала ряд атак в Беларуси. Пришли из Украины. И вооруженные. Боевой пистолет «Стар», как говорит Олиневич, из Киева. А это уже сам Семен Семенченко. Тот самый экс-командир батальона сам сейчас под следствием и признается. Да, готовил белорусских экстремистов в лагере в Волынской области. Да, снабжал оружием Автуховича и его группу.

Семен Семенченко: «А эти люди, по поводу которых меня допрашивают, с октября прошлого года находятся в СИЗО КГБ Беларуси по обвинению в терроризме. Нам привесили одинаковые статьи. Все эти люди, по которым меня допрашивают, в прошлом году были в Украине, и я в том числе, по поручению Минобороны. Мы делились с ними опытом».

Факты, что называется, на столе, и крыть их офису Зеленского нечем. Кроме дежурного заявления от пресс-секретаря. Возможно, в Киеве забыли, что на территории страны подготовку проходят боевики не менее 13 радикальных организаций, в том числе печально известного «Правого сектора» и «Конгресса украинских националистов».

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