В Витебском районе в озеро упал дельталет с людьми - погибла пассажирка

Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе в озеро упал дельталет с людьми, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о том, что в озеро Добрино в д. Осиновка Новкинского сельсовета Витебского района упал дельталет с людьми поступило 10 августа в 21.10.

До прибытия подразделений МЧС очевидцы происшествия спасли пилота дельталета 1960 года рождения, он не пострадал. Также была извлечена пассажирка 1981 года рождения, однако после осмотра бригадой скорой медицинской помощи была констатирована смерть женщины.-0-