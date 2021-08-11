ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Витебском районе в озеро упал дельталет с людьми - погибла пассажирка

11.08.2021 07:27 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе в озеро упал дельталет с людьми, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о том, что в озеро Добрино в д. Осиновка Новкинского сельсовета Витебского района упал дельталет с людьми поступило 10 августа в 21.10.

До прибытия подразделений МЧС очевидцы происшествия спасли пилота дельталета 1960 года рождения, он не пострадал. Также была извлечена пассажирка 1981 года рождения, однако после осмотра бригадой скорой медицинской помощи была констатирована смерть женщины.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение о том, что в озеро Добрино в д. Осиновка Новкинского сельсовета Витебского района упал дельталет с людьми поступило 10 августа в 21.10.
 
Новости дня
Новости разные
 
Зеленский отрицает переброску оружия из Украины в Беларусь, но есть неопровержимые факты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by