Нападение будет огонь: Месси на два года подписал контракт с «ПСЖ»

Аргентинский форвард Лионель Месси заключил контракт с «Пари Сен-Жермен». Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон.



фото пресс-службы ПСЖ

По данным некоторых источников, футболист будет зарабатывать 35 миллионов евро в год.

Как сообщает пресс-служба парижского клуба, аргентинец заявил, что «все в клубе соответствует моим футбольным амбициям». Месси добавил, что очень хочет помочь клубу завоевывать трофеи.

Ожидается, что в новом сезоне у парижан нападениебудет настоящий огонь, ведь Месси будет играть вместе с Неймаром и Килианом Мбаппе.