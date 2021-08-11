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Нападение будет огонь: Месси на два года подписал контракт с «ПСЖ»

11.08.2021 07:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Аргентинский форвард Лионель Месси заключил контракт с «Пари Сен-Жермен». Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон.

Нападение будет огонь: Месси на два года подписал контракт с «ПСЖ»
фото пресс-службы ПСЖ

По данным некоторых источников, футболист будет зарабатывать 35 миллионов евро в год.

Как сообщает пресс-служба  парижского клуба, аргентинец заявил, что «все в клубе соответствует моим футбольным амбициям». Месси добавил, что очень хочет помочь клубу завоевывать трофеи.

Ожидается, что в новом сезоне у парижан нападениебудет настоящий огонь, ведь Месси будет играть вместе с Неймаром и Килианом Мбаппе. 

 

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Аргентинский форвард Лионель Месси заключил контракт с «Пари Сен-Жермен». Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон.
 
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