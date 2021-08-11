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Тело умершего на границе мигранта, а также еще 240 иракцев доставлены в Багдад
Источник материала: Навiны
В Багдад из Минска вечером 10 августа доставлено 240 иракцев, а также тело умершего на границе с Литвой мигранта Джафара Аль-Хариса, сообщила авиакомпания Iraqi Airways. Рейс осуществлен за счет перевозчика.
В пресс-релизе также подчеркивается, что руководство компании вместе с Министерством транспорта Ирака и иракскими дипломатами прилагают все усилия, чтобы обеспечить надлежащие условия эвакуации соотечественников из Беларуси.
Таким образом, за последние два дня в Ирак вернулось около 320 человек.
Как сообщалось, 2 июля Литва
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте
Ранее сообщалась, что
19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что
По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС)
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В Багдад из Минска вечером 10 августа доставлено 240 иракцев, а также тело умершего на границе с Литвой мигранта Джафара Аль-Хариса, сообщила авиакомпания Iraqi Airways....
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