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Тело умершего на границе мигранта, а также еще 240 иракцев  доставлены в Багдад

11.08.2021 07:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Багдад из Минска вечером 10 августа доставлено 240 иракцев, а также тело умершего на границе с Литвой мигранта Джафара Аль-Хариса, сообщила авиакомпания Iraqi Airways. Рейс осуществлен за счет перевозчика.

Тело умершего на границе мигранта, а также еще 240 иракцев  доставлены в Багдад

В пресс-релизе также подчеркивается, что руководство компании вместе с Министерством транспорта Ирака и иракскими дипломатами прилагают все усилия, чтобы обеспечить надлежащие условия эвакуации соотечественников из Беларуси.

Таким образом, за последние два дня в Ирак вернулось около 320 человек.

 

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.

 

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Теги: Минск
 
 
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В Багдад из Минска вечером 10 августа доставлено 240 иракцев, а также тело умершего на границе с Литвой мигранта Джафара Аль-Хариса, сообщила авиакомпания Iraqi Airways....
 
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