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Андрей Дмитриев. Фото: gazetaby.com

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дмитриев: «Оппозиции нужно объяснять свое видение Кремлю» Беларуси надо устанавливать добрые отношения с Западом и строить такие же близкие отношения с Россией.

Лидер «Говори правду»считает, что следует продолжать объяснять России свою позицию и разбивать стереотипы, которые сложились у обеих сторон.— Я считаю, что прямой диалог (условно говоря, встреча с Путиным) сейчас невозможен. Кремль принципиально все эти 20 с гаком лет напрямую разговаривает только с Лукашенко или правительством.Так происходит и сегодня. И я не вижу для них поводов что-то менять, когда из той ситуации, которая сложилась в течение этого года, Кремль получил еще больше инструментов влияния в Беларуси, а в некоторых отраслях просто монопольное положение.Да, объяснять в таких условиях свою позицию, своё видение непросто. Но я не вижу альтернативы системной работе на информационном направлении. Она должна быть и через формальные каналы, как например, российское посольство в Беларуси, и через участие в различного рода евразийских форумах, конференциях, площадках. Необходимо также пытаться пробиваться в российскую прессу.Белорусская власть очень ревностно относится, когда хоть кто-то не из власти появляется в информационном пространстве России. Но мы должны пытаться это делать, чтобы объяснять, как мы видим Беларусь, должны показывать альтернативу и снимать целую груду стереотипов.— Ну, например, стереотип со стороны Кремля, что оппозиция придет и здесь продаст все Западу, откроет двери натовским войскам и так далее. Сам Лукашенко тоже активно поддерживает эту историю.А с белорусской стороны есть стереотип, что все, чего хочет Кремль, это аншлюса Беларуси.Только через дискуссии такие вещи могут сниматься.— Слушайте, это такая нелепая подгонка мнения под ситуацию. Любой президент Республики Беларусь будет понимать и учитывать интересы здесь России, потому что по-другому невозможно.Поэтому обвинение «ой, оппозиция там с кем-то встречается» — это прямо смеху варта. Ну да, встречается, это нормальная работа политика. Нам тоже закидывали такие обвинения (но уже с другой стороны), когда мы встречались в российском посольстве или ездили в Москву на конференцию.Я думаю, что одна из ошибок оппозиции — мы вот этот фронт отношений, начиная с 1994 года, практически отдали в монополию Лукашенко. И когда пришлось признать, что это направление является одним из ключевых и во многом определяющим внутрибелорусскую политику, уже было поздно.— Я не вижу, как это изменить сейчас. Мы просто должны поступательно и планомерно работать по выстраиванию нормальных взаимоотношений и быть готовыми к общему изменению контекста, который позволит демонополизировать диалог между чиновниками и сделать его диалогом между странами и между обществами.Мы в свое время в «Говори правду» системно с этим работали.— А 27 лет — это не долго? Мне странно слышать слово «долго» про поступательные перемены. В итоге «недолгие» попытки дают 27 лет отсутствия перемен и даже, наоборот, откат по ним. Так может быть, попробовать более системную долгую работу, которая будет давать результат?Уверяю вас, когда у Кремля будет интерес встретиться, то найдут объяснения, почему надо встречаться.— Ни одна страна мира не имеет такого вот 100-процентного определения. Давайте посмотрим, определилась ли Грузия, определилась ли Украина? А потом возьмем их товарооборот с Россией, например, в сфере энергетики.Давайте спросим себя: Евросоюз готов принимать Беларусь? Очевидно, что нет. Я думаю, что и украинский пример показывает, что возможно, а что нет в этом тесном сотрудничестве с ЕС.Поэтому Беларуси надо устанавливать добрые отношения с западными странами и строить такие же близкие добрые отношения с Россией и делать их гласными. Чтобы не было такого, что нам рассказывают про какие-то «дорожные карты», которые непонятно кем, непонятно о чем были согласованы, и вот только одна осталась. Это что такое? Это неуважение к белорусскому народу. Он должен сам решать.