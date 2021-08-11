Чем отличается кредит от займов у МФО и частных лиц?

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Сходство и различия с точки зрения закона

Основные определения по займам и кредитам приписаны в главе 42 Гражданского кодекса (ГК РБ). Потому начнем именно с этого документа.

В чем займы и кредиты одинаковы?

Главной сходство – возмездность отношений. И при займе, и при кредите одно лицо передает другому какие-то ценности. Тот, кто их принимает, берет на себя обязательство вернуть полученное.

Отношения без возврата можно назвать дарением, помощью, безвозмездной передачей, но не займом и не кредитом.

Добавим еще одно непринципиальное сходство – того, кто берет заем или кредит, всегда называют заемщиком. Даже в официальных документах. Сторону выдавшую кредит или заем могут называть займодавцем. Правильно утверждать, что кредит является особым случаем займа.

Теперь разберемся с различиями, их больше.

Различия по законодательному регулированию

И займы, и кредиты регулируются ГК РБ. Но в отношении кредитов действуют также: Банковский кодекс (БК РБ), акты Национального банка и другие документы, касающиеся только банковской деятельности.

Особо регламентированы займы в микрофинансовых организациях ( МФО ). В настоящий момент для них действует указ № 394 от23.10.2019 г. Есть и другие законодательные акты, но они большей частью регулируют отношения между МФО и государством.

Различия по оформлению

Кредиты всегда сопровождаются письменным кредитным договором, где прописывают все ключевые моменты: суммы, проценты, сроки и т.д. Займы могут основываться на письменном или устном соглашении. Но займы у МФО оформляются письменно.

Различия по предмету передачи

В кредит выдаются только деньги. Другие ценности предметом кредитных отношений не бывают. В заем могут дать и деньги, и какие-то иные материальные ценности.

Различие по сторонам отношений

Займы могут выдавать юридические и физические лица, другим юридическим и физическим лицам. Кредиты выдают банки. А получать их могут частные лица и организации.

Фото: Myfin.by

Различие по срокам начала отношений

Начало отношений по кредиту и займа наступают по-разному: отношения займа начинаются с момента передачи материальных ценностей. Если ничего еще не передано, то нет ни отношений, ни обязательств.

Кредитные отношения начинаются с момент подписания кредитного договора.

Различие по обязательствам и ответственности сторон

В отношения займа обязательства только у заемщика. Ответственность тоже возникает только у заемщика. У займодавца обязательств перед заемщиком нет. По кредиту обязательства и ответственность за их исполнение есть в обеих сторон.

Простой пример: после заключения кредитного договора у банка возникает обязательство выдать клиенту средства, или периодически выдавать их, если открыта кредитная линия.

Различие в плате за пользование заемным имуществом

Это различие можно найти в статьях 760, 762 и 771 ГК РБ. Заем может выдаваться под проценты или без процентов. Кредит бесплатно не выдается, по нему всегда начисляются проценты. Вообще не взимать проценты банки не могут. Потому по кредитным картам, которые фактически предоставляют клиенту беспроцентный кредит, все равно начисляется плата, например – 0,00001% годовых и т.п.

С процентами по займам все сложнее.

если в договоре займа проценты не определены, то займодавец может требовать их на уровне ставки рефинансирования Нацбанка;

если порядок выплаты процентов по займу не определен, то они взимаются ежемесячно.

Но проценты по займам не назначаются:

если взаймы передаются не деньги;

если заем выдает одно физическое лицо другому в сумме не более 50 базовых величин;

если это заем между физическими лицами, не связанный с предпринимательством хотя бы у одной из сторон.

Проценты и прочие выплаты по займам МФО ограничены:

проценты не более 200% от первоначальной суммы;

штрафы за просрочку – не более 50% от нее.

Различие по валюте

В Беларуси считаются законными только обязательства в белорусских рублях (ст. 298 ГК РБ). Но возможны обязательства, привязанные к иностранной валюте с пересчетом по курсу в белорусских рубли.

В данный момент в Беларуси физические лица могут получать только кредиты в отечественной валюте.

Предметом займов может быть иностранная валюта.

Различие по срокам расчета

Кредит всегда возвращают в установленный кредитным договором срок и в суммах, определяемых эти договором. Срок возврата займа может быть определен или не определен.

Досрочный возврат кредита и процентного займа оговаривается отдельно.

Если срок расчета по займу не определен, то займодавец может потребовать возврата всей суммы в любой момент. Но заемщик обязан рассчитаться в течение 30 дней с даты предъявления такого требования.

Резюмировать требования законов можно так:

кредитные отношения регулируются весьма определенно;

займы у МФО также регулируются, но меньше, чем банковские кредиты;

займы между физическими лицами имеют меньше всего ограничений, здесь все определяется соглашением сторон, возможно – устным.

Как это действует на практике

Фото: Myfin.by

В Беларуси отношения по кредитам и займам остаются, большей частью, в рамках законодательства. Теневое кредитование с криминальным регулированием: «счетчики 1% в день», выбивание денег, лишение квартир – все это осталось в 90-х.

Займы между частными лицами вообще мало попадают в поле зрения любых государственных органов. Проблемой становится только невозврат займа, такие дела рассматриваются в судах. И еще так называемый налог на долги – когда физическое лицо декларирует получение денег не от родственника и платит с этой суммы подоходный налог. Если этого нет, то заем не выходит за рамки личных отношений между людьми.

Банковские кредиты:

выдаются на крупные суммы и длительные сроки;

проценты по кредитам меньше, чем по займам у МФО;

требования к заемщикам у банков достаточно строгие, неплатежи по другим обязательствам обычно мешают получить кредит в банке.

Займы в МФО:

обычно выдают на небольшие суммы и короткие сроки;

проценты по займам обычно гораздо выше банковских, но из-за коротких сроков общая переплата может быть сравнительно небольшой;

требования к заемщикам не строгие.

Отдельная тема – залог имущества как обеспечение возврата заемных средств. Частные лица залогами обычно не пользуются. Банки берут залог по многим кредитам, особенно по ссудам на авто. МФО берут залог редко.

Что выгоднее?

Фото: Myfin.by

Выгода кредита и займа зависит от конкретных обстоятельств. Но если рассматривать только выгоду заемщика и только по двум критериям: плате за пользование заемными средствами и величине санкций за неуплату, то можно построить такую градацию.

Займы от одно физлица другому обычно бесплатны и сулят наименьшие проблемы при невозврате. Это гражданские отношения сторон. Займодавец может только обращаться в суд. Если будет доказано, что заем действительно был и в самом деле не погашен, то заемщику присудят выплаты с минимальными дополнительными взысканиями. Могут отнять какое-то имущество.

За пользование банковским кредитом (кроме карт рассрочки и отдельных партнерских программ) всегда назначается заметная плата и назначаются штрафные санкции за нарушение сроков. Обмануть банк чрезвычайно трудно. Придется либо платить, либо расстаться с имуществом. Особенно просто изымают имущество, которое оформлено в залог по кредиту.

МФО практически всегда назначают максимальную плату за пользование заемными средствами. Обычно они становятся последней инстанцией для тех, кому неоткуда взять средства. У МФО отработан законный механизм возврата средств. Дело передадут в суд, неплательщик лишится последней надежды получить хоть какие-то заемные средства.

А вот с точки зрения легкости получения все с точностью наоборот: получить заем в МФО легко; кредит – труднее; а частный заем на крупную сумму для большинства из нас вообще везение.