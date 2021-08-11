|
Чем отличается кредит от займов у МФО и частных лиц?
Источник материала: Myfin
Сходство и различия с точки зрения закона
Основные определения по займам и
В чем займы и кредиты одинаковы?
Главной сходство – возмездность отношений. И при займе, и при кредите одно лицо передает другому какие-то ценности. Тот, кто их принимает, берет на себя обязательство вернуть полученное.
Отношения без возврата можно назвать дарением, помощью, безвозмездной передачей, но не займом и не кредитом.
Добавим еще одно непринципиальное сходство – того, кто берет заем или кредит, всегда называют заемщиком. Даже в официальных документах. Сторону выдавшую кредит или заем могут называть займодавцем. Правильно утверждать, что кредит является особым случаем займа.
Теперь разберемся с различиями, их больше.
Различия по законодательному регулированию
И займы, и кредиты регулируются ГК РБ. Но в отношении кредитов действуют также: Банковский кодекс (БК РБ), акты Национального банка и другие документы, касающиеся только банковской деятельности.
Особо регламентированы займы в микрофинансовых организациях (
Различия по оформлению
Кредиты всегда сопровождаются письменным кредитным договором, где прописывают все ключевые моменты: суммы, проценты, сроки и т.д. Займы могут основываться на письменном или устном соглашении. Но займы у МФО оформляются письменно.
Различия по предмету передачи
В кредит выдаются только деньги. Другие ценности предметом кредитных отношений не бывают. В заем могут дать и деньги, и какие-то иные материальные ценности.
Различие по сторонам отношений
Займы могут выдавать юридические и физические лица, другим юридическим и физическим лицам. Кредиты выдают банки. А получать их могут частные лица и организации.
Различие по срокам начала отношений
Начало отношений по кредиту и займа наступают по-разному: отношения займа начинаются с момента передачи материальных ценностей. Если ничего еще не передано, то нет ни отношений, ни обязательств.
Кредитные отношения начинаются с момент подписания кредитного договора.
Различие по обязательствам и ответственности сторон
В отношения займа обязательства только у заемщика. Ответственность тоже возникает только у заемщика. У займодавца обязательств перед заемщиком нет. По кредиту обязательства и ответственность за их исполнение есть в обеих сторон.
Простой пример: после заключения кредитного договора у банка возникает обязательство выдать клиенту средства, или периодически выдавать их, если открыта кредитная линия.
Различие в плате за пользование заемным имуществом
Это различие можно найти в статьях 760, 762 и 771 ГК РБ. Заем может выдаваться под проценты или без процентов. Кредит бесплатно не выдается, по нему всегда начисляются проценты. Вообще не взимать проценты банки не могут. Потому по кредитным картам, которые фактически предоставляют клиенту беспроцентный кредит, все равно начисляется плата, например – 0,00001% годовых и т.п.
С процентами по займам все сложнее.
Но проценты по займам не назначаются:
Проценты и прочие выплаты по займам МФО ограничены:
Различие по валюте
В Беларуси считаются законными только обязательства в белорусских рублях (ст. 298 ГК РБ). Но возможны обязательства, привязанные к иностранной валюте с пересчетом по курсу в белорусских рубли.
Различие по срокам расчета
Кредит всегда возвращают в установленный кредитным договором срок и в суммах, определяемых эти договором. Срок возврата займа может быть определен или не определен.
Досрочный возврат кредита и процентного займа оговаривается отдельно.
Если срок расчета по займу не определен, то займодавец может потребовать возврата всей суммы в любой момент. Но заемщик обязан рассчитаться в течение 30 дней с даты предъявления такого требования.
Резюмировать требования законов можно так:
Как это действует на практике
В Беларуси отношения по кредитам и займам остаются, большей частью, в рамках законодательства. Теневое кредитование с криминальным регулированием: «счетчики 1% в день», выбивание денег, лишение квартир – все это осталось в 90-х.
Займы между частными лицами вообще мало попадают в поле зрения любых государственных органов. Проблемой становится только невозврат займа, такие дела рассматриваются в судах. И еще так называемый налог на долги – когда физическое лицо декларирует получение денег не от родственника и платит с этой суммы подоходный налог. Если этого нет, то заем не выходит за рамки личных отношений между людьми.
Банковские кредиты:
Займы в МФО:
Отдельная тема – залог имущества как обеспечение возврата заемных средств. Частные лица залогами обычно не пользуются. Банки берут залог по многим кредитам, особенно по ссудам на авто. МФО берут залог редко.
Что выгоднее?
Выгода кредита и займа зависит от конкретных обстоятельств. Но если рассматривать только выгоду заемщика и только по двум критериям: плате за пользование заемными средствами и величине санкций за неуплату, то можно построить такую градацию.
А вот с точки зрения легкости получения все с точностью наоборот: получить заем в МФО легко; кредит – труднее; а частный заем на крупную сумму для большинства из нас вообще везение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В общении между людьми понятия кредитов и займов обычно не различают. Иногда их смешивают в документах и в прессе. Однако кредиты и займы во многом отличаются, и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)