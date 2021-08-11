Беларусь оказалась под фронтальным разделом

Погоду в среду на территории страны будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы.





Днем будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, местами прогремят грозы.

Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Столбик термометра в регионах покажет следующие значения:

Брест +23..+25°C;

Витебск +25..+27°C;

Гомель +27..+29°C;

Гродно +21..+23°C;

Могилев +26..+28°C;

Минск +23..+25°C.