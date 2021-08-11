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Беларусь оказалась под фронтальным разделом
Источник материала: Навiны
Погоду в среду на территории страны будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы.
Днем будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, местами прогремят грозы.
Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Столбик термометра в регионах покажет следующие значения:
Брест +23..+25°C;
Витебск +25..+27°C;
Гомель +27..+29°C;
Гродно +21..+23°C;
Могилев +26..+28°C;
Минск +23..+25°C.
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Погоду в среду на территории страны будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы.
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