|
У Тимановской появился богатый спонсор
Источник материала: Навiны
Белорусская бегунья Кристина Тимановская заключила спонсорский контракт с польской нефтяной компанией PKN ORLEN.
Как отметили стороны во время презентации, поддержка поможет спортсменке продолжить карьеру.
«Рад, что, поддерживая ее, мы дадим ей возможность и дальше развиваться в спорте. Надеюсь, в ближайшее время Кристина вернется к тренировкам и спортивным соревнованиям», – заявил глава правления компании Даниэль Обайтек.
4 августа белорусская бегунья
Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности (
В НОК утверждают, что
Команда Народного антикризисного управления
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская бегунья Кристина Тимановская заключила спонсорский контракт с польской нефтяной компанией PKN ORLEN.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)