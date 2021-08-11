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У Тимановской появился богатый спонсор

11.08.2021 08:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусская бегунья Кристина Тимановская заключила спонсорский контракт с польской нефтяной компанией PKN ORLEN.

У Тимановской появился богатый спонсор

Как отметили стороны во время презентации, поддержка поможет спортсменке продолжить карьеру.

«Рад, что, поддерживая ее, мы дадим ей возможность и дальше развиваться в спорте. Надеюсь, в ближайшее время Кристина вернется к тренировкам и спортивным соревнованиям», – заявил глава правления компании Даниэль Обайтек.

4 августа белорусская бегунья прибыла из Токио через Вену в Варшаву. Посольство Польши в Японии выдало спортсменке гуманитарную визу. Польские власти обещали содействовать продолжению ее спортивной карьеры.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSFзаявил, что Кристину насильно вывозят из Токио.

В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, что спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.

Команда Народного антикризисного управления заявила, что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.

 

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Белорусская бегунья Кристина Тимановская заключила спонсорский контракт с польской нефтяной компанией PKN ORLEN.
 
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