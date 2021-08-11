У Тимановской появился богатый спонсор

Белорусская бегунья Кристина Тимановская заключила спонсорский контракт с польской нефтяной компанией PKN ORLEN.





Как отметили стороны во время презентации, поддержка поможет спортсменке продолжить карьеру.

«Рад, что, поддерживая ее, мы дадим ей возможность и дальше развиваться в спорте. Надеюсь, в ближайшее время Кристина вернется к тренировкам и спортивным соревнованиям», – заявил глава правления компании Даниэль Обайтек.

4 августа белорусская бегунья прибыла из Токио через Вену в Варшаву. Посольство Польши в Японии выдало спортсменке гуманитарную визу. Польские власти обещали содействовать продолжению ее спортивной карьеры.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности ( BSSF ) заявил , что Кристину насильно вывозят из Токио.

В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, что спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.

Команда Народного антикризисного управления заявила , что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.

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