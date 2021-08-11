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Жириновский «отхлестал» Лукашенко за заявление о признании Крыма

11.08.2021 08:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Жириновский «отхлестал» Лукашенко за заявление о признании Крыма
Владимир Жириновский
Скандальный политик российской Госдумы Владимир Жириновский раскритиковал слова Александра Лукашенко о Крыме.

9 августа, общаясь с представителями СМИ, Александр Лукашенко рассказал, при каких обстоятельствах он публично заявит, что полуостров является частью РФ.

«Когда последний олигарх в России признает Крым и начнёт поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает - Будапештская декларация (меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договоору о нераспространении ядерного оружия - UDF)... Но я и через это переступлю. Украина видите, что творит... У меня руки развязаны. И Крым, и все остальное», - сказал Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в Минске.



Его ответ не понравился многим российским политикам и телеведущим.

Ранее его раскритиковал Владимир Соловьев. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский вовсе не выбирал слов. Он сказал, что Россия не нуждается в подобных признаниях. И кинул фразу о том, что Беларусь пользуется российскими богатствами.

«Вы, Украина, страны Средней Азии пользуетесь богатствами России», — так высказался Жириновский.
 
Теги: Минск
 
 
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Ранее белорусского правителя раскритиковал Владимир Соловьев.
 
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