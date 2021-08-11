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Владимир Жириновский

«Когда последний олигарх в России признает Крым и начнёт поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает - Будапештская декларация (меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договоору о нераспространении ядерного оружия - UDF)... Но я и через это переступлю. Украина видите, что творит... У меня руки развязаны. И Крым, и все остальное», - сказал Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в Минске

«Вы, Украина, страны Средней Азии пользуетесь богатствами России», — так высказался Жириновский.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жириновский «отхлестал» Лукашенко за заявление о признании Крыма Ранее белорусского правителя раскритиковал Владимир Соловьев.

9 августа, общаясь с представителями СМИ,рассказал, при каких обстоятельствах он публично заявит, что полуостров является частью РФ.Его ответ не понравился многим российским политикам и телеведущим.Ранее его раскритиковал. А лидер ЛДПРвовсе не выбирал слов. Он сказал, что Россия не нуждается в подобных признаниях. И кинул фразу о том, что Беларусь пользуется российскими богатствами.