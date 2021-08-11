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Поймать волну: в Беларуси набирает популярность вейкбординг

11.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Парить над водой на высоте трех метров и выполнять экстремальные трюки. В Беларуси развивается новый вид спорта – вейкбординг. Как укротить волну, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Скользить по водной глади, укротить волну и выполнить эффектный трюк. Андрей Горовой мечтал об этом с детства. А шесть лет назад попробовал встать на вейкборд. Заветное желание осуществилось – он ощутил себя настоящим райдером.

«Понял, что я хочу попробовать. Я попробовал, поехал буквально за минуту-полторы. Мне все объяснили, все получилось. Понял, что заразился этим видом спорта и хочу им заниматься», – рассказал вейкбордист Андрей Горовой.

Вейкбординг настолько увлек Андрея, что он построил канатную дорогу у себя дома в Витебске, а позже привел в спорт и всю семью. На вейке катается брат, отец, которому уже 65, жена и сын Захар.

«Мне 10 лет, занимаюсь пять с половиной лет. Планирую на левую сейчас заехать, на левый кикер», – сказал Захар Францов.

Ограничений по возрасту в этом спорте нет. Специальная физическая подготовка тоже не нужна.

«Оператор объясняет, как что делать, как вставать. Если новичок слушает, в течение трех минут он едет», – сказал Андрей Горовой.



Двигатель тянет веревку с постоянной скоростью. В это время спортсмен становится водным акробатом. Здесь и элементы слалома, прыжки, перевороты. Экипировка играет не последнюю роль.

«Жилет надо либо антишоковый, либо для того, чтобы человек не утонул, а плавал, когда падает. И надо каску для безопасности. То есть для того, чтобы человек не ударился об фигуры, не разбил себе голову», – указал вейкбордист.

Вейкбординг появился в Беларуси в 2012-м. Но официально его признали лишь два года назад. Тогда и стали строить на водоемах канатные дороги. Сейчас их уже больше 25.

«Если лет пять назад мы понимали, что очень сильно отстаем от мирового уровня, то сейчас уже на соревнованиях мы можем увидеть трюки, выполненные райдерами, которые делают профессионалы на чемпионатах мира и Европы», –отметил представитель Федерации воднолыжного спорта и вейкборда Беларуси Герман Беляков.

В ближайшее время в стране намерены собрать сборную. С полноценной командой можно ездить на мировые чемпионаты.



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Теги: Витебск
 
 
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Вейкбординг появился в республике в 2012-м. Но официально его признали лишь два года назад. Тогда и стали строить на водоемах канатные дороги. Сейчас их уже больше 25.
 
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