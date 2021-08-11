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Поймать волну: в Беларуси набирает популярность вейкбординг
11.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Парить над водой на высоте трех метров и выполнять экстремальные трюки. В Беларуси развивается новый вид спорта –
Скользить по водной глади, укротить волну и выполнить эффектный трюк. Андрей Горовой мечтал об этом с детства. А шесть лет назад попробовал встать на вейкборд. Заветное желание осуществилось – он ощутил себя настоящим райдером.
Вейкбординг настолько увлек Андрея, что он построил канатную дорогу у себя дома в Витебске, а позже привел в спорт и всю семью. На вейке катается брат, отец, которому уже 65, жена и сын Захар.
Ограничений по возрасту в этом спорте нет. Специальная физическая подготовка тоже не нужна.
«Оператор объясняет, как что делать, как вставать. Если новичок слушает, в течение трех минут он едет», – сказал Андрей Горовой.
Двигатель тянет веревку с постоянной скоростью. В это время спортсмен становится водным акробатом. Здесь и элементы слалома, прыжки, перевороты. Экипировка играет не последнюю роль.
«Жилет надо либо антишоковый, либо для того, чтобы человек не утонул, а плавал, когда падает. И надо каску для безопасности. То есть для того, чтобы человек не ударился об фигуры, не разбил себе голову», – указал вейкбордист.
Вейкбординг появился в Беларуси в 2012-м. Но официально его признали лишь два года назад. Тогда и стали строить на водоемах канатные дороги. Сейчас их уже больше 25.
В ближайшее время в стране намерены собрать сборную. С полноценной командой можно ездить на мировые чемпионаты.
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Вейкбординг появился в республике в 2012-м. Но официально его признали лишь два года назад. Тогда и стали строить на водоемах канатные дороги. Сейчас их уже больше 25.
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