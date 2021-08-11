Поймать волну: в Беларуси набирает популярность вейкбординг

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Парить над водой на высоте трех метров и выполнять экстремальные трюки. В Беларуси развивается новый вид спорта – вейкбординг. Как укротить волну, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Скользить по водной глади, укротить волну и выполнить эффектный трюк. Андрей Горовой мечтал об этом с детства. А шесть лет назад попробовал встать на вейкборд. Заветное желание осуществилось – он ощутил себя настоящим райдером.

«Понял, что я хочу попробовать. Я попробовал, поехал буквально за минуту-полторы. Мне все объяснили, все получилось. Понял, что заразился этим видом спорта и хочу им заниматься», – рассказал вейкбордист Андрей Горовой.

Вейкбординг настолько увлек Андрея, что он построил канатную дорогу у себя дома в Витебске, а позже привел в спорт и всю семью. На вейке катается брат, отец, которому уже 65, жена и сын Захар.



«Мне 10 лет, занимаюсь пять с половиной лет. Планирую на левую сейчас заехать, на левый кикер», – сказал Захар Францов.

Ограничений по возрасту в этом спорте нет. Специальная физическая подготовка тоже не нужна.

«Оператор объясняет, как что делать, как вставать. Если новичок слушает, в течение трех минут он едет», – сказал Андрей Горовой.