"Интервью" под домашним арестом: на "Беларусь 1" допросили Софию Сапегу

интервью белорусскому госканалу «Беларусь 1». В ходе него девушка не исключила, что к инциденту может быть причастен кто-то из окружения бывшего главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который вместе с ней был на борту лайнера, сообщает rbc.ru . Россиянка София Сапега, задержанная в мае в Минске после вынужденной посадки пассажирского самолета Ryanair, далабелорусскому госканалу «Беларусь 1». В ходе него девушка не исключила, что к инциденту может быть причастен кто-то из окружения бывшего главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который вместе с ней был на борту лайнера, сообщает





Во время беседы Сапеге показали отрывок из интервью Протасевича, на котором тот предполагает, что к посадке лайнера могут быть причастны член редакции Nexta Ян Рудик, оппозиционер Даниил Богданович и советник лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской Франак Вячорка.





Когда Сапегу попросили прокомментировать слова Протасевича, она заявила, что «всегда была далека от каких-либо политических разборок» и поэтому не хотела бы делать каких-либо предположений. «Но да, из разговоров с Романом был сделан вывод, что в этом замешан именно рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения», — добавила она.





По словам Сапеги, на борту лайнера не было сотрудников КГБ Беларуси. Девушка отрицательно ответила на вопрос ведущей о том, считает ли белорусские спецслужбы причастными к посадке лайнера.





«Нет, поскольку я старалась никогда не углубляться в эту ситуацию, я до сих пор нахожусь в этой ситуации. И, наверное, после того как эта история закончится, мне понадобится осознать и сделать какое-то здравое и трезвое заключение», — заявила россиянка.





Инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair произошел 23 мая. Самолет направлялся из Афин в Вильнюс. После того как борт вошел в воздушное пространство Беларуси, диспетчеры связались с экипажем и сообщили ему о том, что, по имеющимся у них данным, на борту самолета заложено взрывное устройство.





Лайнеру рекомендовали экстренно сесть в аэропорту Минска . Взрывчатку не обнаружили и самолет продолжил полет, но уже без Сапеги и Протасевича.





Молодых людей арестовали. В Беларуси экс-главред Nexta внесен в список террористов, его обвиняют в организации массовых беспорядков.





В конце мая белорусские силовики опубликовали видео, на котором Сапега сообщила, что была администратором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где публиковались личные данные сотрудников органов внутренних дел.





Девушку обвинили в разжигании социальной вражды и розни, она также проходит подозреваемой по делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.





Сейчас по официальной версии она находится под домашним арестом, как и Роман Протасевич





После задержания Протасевич также давал и даже дважды якобы "интервью" белорусскому гостелеканалу, в котором "признал вину" в призывах к протестам в Беларуси.