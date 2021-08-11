ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Интервью" под домашним арестом: на "Беларусь 1" допросили Софию Сапегу

11.08.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Задержанная в Минске россиянка Софья Сапега сказала в "интервью" госканалу, что к принудительной посадке самолета Ryanair могут быть причастны бывшие коллеги Романа Протасевича.

"Интервью" под домашним арестом: на "Беларусь 1" допросили Софию Сапегу
архивное фото, София Сапега сразу после задержания
Россиянка София Сапега, задержанная в мае в Минске после вынужденной посадки пассажирского самолета Ryanair, дала интервью белорусскому госканалу «Беларусь 1». В ходе него девушка не исключила, что к инциденту может быть причастен кто-то из окружения бывшего главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который вместе с ней был на борту лайнера, сообщает rbc.ru.

Во время беседы Сапеге показали отрывок из интервью Протасевича, на котором тот предполагает, что к посадке лайнера могут быть причастны член редакции Nexta Ян Рудик, оппозиционер Даниил Богданович и советник лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской Франак Вячорка.

Когда Сапегу попросили прокомментировать слова Протасевича, она заявила, что «всегда была далека от каких-либо политических разборок» и поэтому не хотела бы делать каких-либо предположений. «Но да, из разговоров с Романом был сделан вывод, что в этом замешан именно рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения», — добавила она.

По словам Сапеги, на борту лайнера не было сотрудников КГБ Беларуси. Девушка отрицательно ответила на вопрос ведущей о том, считает ли белорусские спецслужбы причастными к посадке лайнера. 

«Нет, поскольку я старалась никогда не углубляться в эту ситуацию, я до сих пор нахожусь в этой ситуации. И, наверное, после того как эта история закончится, мне понадобится осознать и сделать какое-то здравое и трезвое заключение», — заявила россиянка.

Инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair произошел 23 мая. Самолет направлялся из Афин в Вильнюс. После того как борт вошел в воздушное пространство Беларуси, диспетчеры связались с экипажем и сообщили ему о том, что, по имеющимся у них данным, на борту самолета заложено взрывное устройство. 

Лайнеру рекомендовали экстренно сесть в аэропорту Минска. Взрывчатку не обнаружили и самолет продолжил полет, но уже без Сапеги и Протасевича.

Молодых людей арестовали. В Беларуси экс-главред Nexta внесен в список террористов, его обвиняют в организации массовых беспорядков. 

В конце мая белорусские силовики опубликовали видео, на котором Сапега сообщила, что была администратором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где публиковались личные данные сотрудников органов внутренних дел. 

Девушку обвинили в разжигании социальной вражды и розни, она также проходит подозреваемой по делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Сейчас по официальной версии она находится под домашним арестом, как и Роман Протасевич

После задержания Протасевич также давал и даже дважды якобы "интервью" белорусскому гостелеканалу, в котором "признал вину" в призывах к протестам в Беларуси.

Андрей Сапега, отец задержанного в Минске россиянки Софии Сапеги, обратился к Александру Лукашенко с просьбой помиловать его дочь.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанная в Минске россиянка Софья Сапега сказала в "интервью" госканалу, что к принудительной посадке самолета Ryanair могут быть причастны бывшие коллеги Романа...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитриев: «Оппозиции нужно объяснять свое видение Кремлю»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.08.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by