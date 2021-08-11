Адвокат, исключенный из коллегии: «Сковывает и держит в страхе многих»

Источник материала: Салiдарнасць

Защитник Виктора Бабарико пишет о современных практиках лишения адвокатского статуса в Беларуси.





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11 августа, отмечает Дмитрий Лаевский, он вызван на квалификационную комиссию Минюста (по факту исключения из коллегии адвокатов, которое я всеми способами обжалую как противоправное): «Будут завершать «формальности». Вызваны и другие коллеги».

Защитник обращает внимание общественности: «За год количество лишенных права практиковать адвокатов приближается к 30-ти. Среди них: Пыльченко, Казак, Зикрацкий, Мочалов, Шинкаревич, Конон, Желтонога, Созончук, Баранчик, Лаевский и многие другие.

Это касается не только нашего права на профессию, которого нас противоправно лишили, но сковывает и держит в страхе многих оставшихся, а значит, может отразиться на любом человеке, обратившемся за юрпомощью к любому адвокату. Это большая общественная проблема, которая обделена общественным вниманием».

Напомним, несколькими днями ранее Дамитрий Лаевский подробно расписал , как рассматривалась его жалоба на постановление дисциплинарной комиссии Минской городской коллегии адвокатов.