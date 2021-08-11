ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Адвокат, исключенный из коллегии: «Сковывает и держит в страхе многих»

11.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Защитник Виктора Бабарико пишет о современных практиках лишения адвокатского статуса в Беларуси.

Адвокат, исключенный из коллегии: «Сковывает и держит в страхе многих»

Фото DW

11 августа, отмечает Дмитрий Лаевский, он вызван на квалификационную комиссию Минюста (по факту исключения из коллегии адвокатов, которое я всеми способами обжалую как противоправное): «Будут завершать «формальности». Вызваны и другие коллеги».

Защитник обращает внимание общественности: «За год количество лишенных права практиковать адвокатов приближается к 30-ти. Среди них: Пыльченко, Казак, Зикрацкий, Мочалов, Шинкаревич, Конон, Желтонога, Созончук, Баранчик, Лаевский и многие другие.

Это касается не только нашего права на профессию, которого нас противоправно лишили, но сковывает и держит в страхе многих оставшихся, а значит, может отразиться на любом человеке, обратившемся за юрпомощью к любому адвокату. Это большая общественная проблема, которая обделена общественным вниманием».

Напомним, несколькими днями ранее Дамитрий Лаевский подробно расписал, как рассматривалась его жалоба на постановление дисциплинарной комиссии Минской городской коллегии адвокатов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник Виктора Бабарико пишет о современных практиках лишения адвокатского статуса в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Поймать волну: в Беларуси набирает популярность вейкбординг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.08.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by