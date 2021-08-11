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Адвокат, исключенный из коллегии: «Сковывает и держит в страхе многих»
11.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Защитник Виктора Бабарико пишет о современных практиках лишения адвокатского статуса в Беларуси.
Фото DW
11 августа, отмечает Дмитрий Лаевский, он вызван на квалификационную комиссию Минюста (по факту исключения из коллегии адвокатов, которое я всеми способами обжалую как противоправное): «Будут завершать «формальности». Вызваны и другие коллеги».
Защитник
Это касается не только нашего права на профессию, которого нас противоправно лишили, но сковывает и держит в страхе многих оставшихся, а значит, может отразиться на любом человеке, обратившемся за юрпомощью к любому адвокату. Это большая общественная проблема, которая обделена общественным вниманием».
Напомним, несколькими днями ранее Дамитрий Лаевский
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Защитник Виктора Бабарико пишет о современных практиках лишения адвокатского статуса в Беларуси.
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