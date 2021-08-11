Жена политзаключенного: «Перед сном наша двухлетняя дочка посылает папе воздушные поцелуи в окно»

Источник материала: Салiдарнасць

Минчанин Александр Захаревич получил два года колонии за то, что упал на ногу сотруднику ГАИ. Его жена Инна рассказывает «Салiдарнасцi» о самом большом испытании в жизни их семьи. И любви, которая в разлуке стала еще сильней.





Все фото из личного архива собеседницы

О задержании мужа Инна узнала через несколько минут после того, как оно произошло. На TUT.BY опубликовали снимок лежащего на земле Александра Захаревича, которого хватают силовики. В тот день, 1 ноября, в Минске проходила мирная акция протеста.

Позже было опубликовано видео, где видно, как Александр бежит, сталкивается с сотрудником ГАИ, после чего он падает и задевает ногу «гаишника».

Инна не смогла дозвониться мужу, собрала вещи, которые могут ему понадобиться, и поехала в Первомайский РУВД.

— Передачу не приняли. Сказали, что его увезли на Окрестина. Приехала домой – мужу дали мне позвонить. Оказалось, он еще был в отделении милиции, и его собирались везти в центр изоляции правонарушителей.

Александра осудили на 9 суток административного ареста.

— Мы поехали его встречать в Барановичи. Увидели, что он выходит из СИЗО и садится в машину Geely к следователям. Он показал, что в наручниках. Мы поехали следом за ним.

Сашу привезли домой и провели у нас обыск. Я попросила снять наручники, объяснила, что дома маленький ребенок. Пока шел обыск, Саша немного поиграл с дочкой. Алиса тогда только училась ходить.

После моих просьб Саше разрешили помыться — дверь в ванную была открыта, шторку на завешивали. В СИЗО ему ни разу не дали принять душ.

С того дня, пока шло следствие, мы не виделись. Почти до Нового года муж сидел в Жодино.

Александра Захаревича обвиняли по ст. 364 Уголовного кодекса — «Насилие в отношении сотрудника органа внутренних дел» — за то, что наступил на ногу сотруднику ГАИ, когда убегал от сотрудников милиции.

В следующий раз Инна увидит мужа на суде 5 января. В вину ему вменялось нападение на сотрудника ГАИ при исполнении им должностных обязанностей.

14 января судья Анастасия Кулик признала Александра Захаревича виновным и приговорила к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Александр своей вины на суде не признал.

Приговор вступил в силу 6 апреля после апелляции.

Также суд постановил взыскать с Александра Захаревича компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего сотрудника ГАИ в размере 500 рублей.

Инна сразу оплатила эту сумму:

— Потому что когда человек приезжает в колонию, и у него есть непогашенные иски, то у него ограничения. Например, он может тратить две базовые величины на отоварку вместо шести.

Инна рассказывает, что по результатам судмедэкспертизы у сотрудника ГАИ не выявлено повреждений.

— У него нет ни синяка, ни царапины. На апелляции у сотрудника спросили, что он может сказать. Он ответил: не знаю.

Правозащитники признали Александра Захаревича политзаключенным.

Маленькая Алиса не видела папу семь месяцев. 14 июля, в день рождения Александра, Инна с дочерью приехали к нему в шкловскую колонию на долгосрочное свидание.





— На свидании Алиса не пошла к нему на руки, но она мало к кому идет, — вспоминает Инна. — Называла его папой, подбежала, поцеловала.

Дочка папу узнает. Я ей постоянно рассказываю о нем, показываю, фотографии. Каждый вечер перед сном Алиса посылает папе воздушные поцелуи в окно.

Мы пишем ему письма и каждый день проверяем, пришел ли ответ. Когда мы выходим из лифта и заглядываем в почтовый ящик, Алиса говорит «папа».

Два раза в месяц Александр звонит жене по видеосвязи. В день гибели Витольда Ашурка в шкловской колонии у него была возможность позвонить домой.

— Для Саши самое сложное то, что ребенок растет без него. Я ему посылаю фотографии Алисы каждую неделю, минимум по 10 штук. По видеозвонкам и фото он видит, как она растет.

…Саша мечтал о дочке. Она долгожданный, запланированный ребенок. За полтора года Саша бросил курить, отказался от алкоголя даже по праздникам.

Муж ходил со мной на все УЗИ, на второе боялся заходить в кабинет. Он очень хотел девочку, переживал, вдруг скажут, что будет мальчик.





Мне было страшно, что на родах могу упасть в обморок. Я не раз теряла сознание, когда брали анализы крови. Предложила Саше партнерские роды, и он согласился. Он перерезал пуповину, первый взял дочку на руки.





Он очень хороший папа. Саша был таким же родителем, как и я. Мог спокойно отпустить меня на корпоратив, когда я еще кормила грудью. Он оставался с дочкой, он все делал, только грудью не кормил.









До ареста Александр работал системным администратором в образовательном центре. В колонии он шьет рабочую форму для предприятий.

Инна говорит, что ситуация, в которой оказалась ее семья, укрепила их союз с Александром.

— Любое событие в семье, как хорошее, так и плохое, либо сплачивает, либо разрушает. Речь о любом совместном действии: от поклейки обоев до рождения ребенка.

За время заключения Инна получила от мужа около ста писем. В одном из недавних – распечатки из мульфильма «Ёжик в тумане». Все письма мне он заканчивает словами: «Люблю вас сильно-сильно! Крепко обнимаю и целую. Безумно по вам скучаю. Лисёнку от меня поцелуйчики».





Я плакала, когда получила письмо, которое Саша написал Алисе из Жодино. Тогда он надеялся, что в колонию его не отправят.





По словам Инны, заключение ее мужа не изменило. Он скучает по семье и верит в то, что не придется отбывать весь назначенный срок. На будущее супруги не загадывают.





— Мы пока не определились, как будем жить дальше и где. Хотелось бы остаться здесь. Будем смотреть, как будет складываться ситуация, — говорит Инна. — Сейчас меня и мужа поддерживают родные, друзья и коллеги — мои и Сашины.