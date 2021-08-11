|
София Сапега – БТ: «Настроение нормальное»
11.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Задержанная в Беларуси россиянка дала интервью телеканалу Беларусь 1.
Как сообщает
— О планах на будущее говорить еще рановато. Но на данный момент я ощущаю себя лучше, чем в первые дни все же. Настроение — нормальное. И готова идти дальше, — сказала София Сапега.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанная в Беларуси россиянка дала интервью телеканалу Беларусь 1.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)