София Сапега – БТ: «Настроение нормальное»

Источник материала: Салiдарнасць

Задержанная в Беларуси россиянка дала интервью телеканалу Беларусь 1.

Как сообщает TUT.BY , девушка сообщила, что не исключает, что в посадке самолета Ryanair могло быть замешано окружение Романа Протасевича, и что не думает, что к нему причастны спецслужбы Беларуси.

— О планах на будущее говорить еще рановато. Но на данный момент я ощущаю себя лучше, чем в первые дни все же. Настроение — нормальное. И готова идти дальше, — сказала София Сапега.