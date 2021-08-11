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София Сапега – БТ: «Настроение нормальное»

11.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Задержанная в Беларуси россиянка дала интервью телеканалу Беларусь 1.

Как сообщает TUT.BY, девушка сообщила, что не исключает, что в посадке самолета Ryanair могло быть замешано окружение Романа Протасевича, и что не думает, что к нему причастны спецслужбы Беларуси.

— О планах на будущее говорить еще рановато. Но на данный момент я ощущаю себя лучше, чем в первые дни все же. Настроение — нормальное. И готова идти дальше, — сказала София Сапега.

 
 
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Задержанная в Беларуси россиянка дала интервью телеканалу Беларусь 1.
 
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