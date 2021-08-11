Источник материала: UDF



Фото: kremlin.ru





«Жесткие меры (включая режим SDN) в отношении ведущих белорусских компаний и банков, а также целого ряда физических лиц не пройдут для экономики страны бесследно. Важность присоединения Великобритании к режиму санкций в том, что для финансовых институтов, действующих в британской юрисдикции, приобретение суверенных долговых инструментов (а также ценных бумаг, выпущенных государственными банками) становится невозможным», - поясняет Волобоев.

«Ожидания, что Россия и впредь будет покрывать все потребности Беларуси в твердой валюте, вне зависимости от готовности Лукашенко выполнять взятые на себя политические обязательства, становятся все менее оправданными», - отмечает Волобоев.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россия оплатит банкротство Лукашенко Инвесторы ожидают, что Москва продолжит оказывать финансовую помощь Минску.