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Приметы 11 августа

Что запрещено делать сегодня

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 11 августа: что запрещено делать сегодня, у кого именины Если уродилась калина, значит в следующем году ее будет немного.

Что нельзя делать в этот день, какие существуют приметы, а также у кого именины - читайте в нашем материале ниже.Святитель Николай родился в 258 году в городе Патаре, недалеко от Ликии, что на южном побережье малоазийского полуострова, в семье христиан Феофана и Нонны.Он посвятил свою жизнь служению во имя Господа. Святому Николаю приписывают разные чудеса, говорят, что он воскрешал мертвых.Праздник в честь Рождества святителя Николая связывают с первыми предвестниками осени, в народе этот день называли туманником.Если в этот день на дворе туман, значит будет хороший урожай ячменя и овса. Кроме того, это говорило также о теплой сухой осени.Если уродилась калина, значит в следующем году ее будет немного.Если будет идти дождь, значит будет много грибов.Сок калины сегодня утром имеет мощные целительные свойства для кожи - им умываются.В этот день запрещается тяжело работать.Также нельзя сегодня ругаться и ссориться.Нельзя убирать в доме и стирать.Именины сегодня празднуют Алексей, Кузьма, Константин, Михаил, Николай, Роман, Серафим, Серафима, Феодосий.