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Любовный гороскоп на август: астрологи назвали главных счастливчиков по знаку Зодиака

11.08.2021 09:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Любовный гороскоп на август: астрологи назвали главных счастливчиков по знаку Зодиака
Коллаж: РБК-Украина
Гороскоп на август говорит о том, что последний месяц лета станет спокойным и размеренным. Возможны взлеты и падения, но кардинальных изменений звезды не обещают. А вот в любовной сфере у многих представителей зодиакального созвездия могут быть сюрпризы.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым обязательно повезет в романтической сфере до середины августа. Об этом сообщает Dailyhoro.

Рак


В ближайшие дни Раки могут смело ставить перед собой новые любовные цели. Если опыт предыдущих отношения стал не самым удачным, то нужно помнить – новая попытка может оказаться совершенно другой и подарить вам то, о чем вы давно мечтали. Звезды в августе на стороне Раков и укрепить воздействие на противоположный пол можно с помощью специальных камней-оберегов.


Весы


Вам предстоит в августе научиться очень важному в отношениях – доверять близкому человеку. С 12 августа вам в этом начнет помогать Меркурий – избавиться от сомнений и ревности нужно обязательно, так как это будет мешать развитию ваших взаимоотношений. До 12 августа постарайтесь сдерживаться от сложных разговоров и слов, которые могут выстроить между вами и партнером стену недопонимания.

Скорпион


Наступает ваше время для активных действий в сфере любви. Чтобы стать привлекательнее для представителей противоположного пола, используйте любые средства – белый цвет в одежде, специальные камни-талисманы. Вера в собственные силы и оптимизм тоже не помешают. Удача в любви обязательно придет к позитивным Скорпионам.

Козерог


Постарайтесь очистить вашу душу, жизнь и собственное жилище. Звезды и планеты настроены изменить вашу жизнь, можете ожидать приятные любовные сюрпризы. Некоторые изменения сначала покажутся Козерогам не очень удачными, но время покажет, что эти перемены несомненно – к лучшему.
 
 
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В ближайшие дни Раки могут смело ставить перед собой новые любовные цели.
 
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