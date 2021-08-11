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Китай отозвал посла из Литвы

11.08.2021 09:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Китай отозвал своего посла из Литвы на фоне дипломатической напряженности в отношениях двух стран из-за решения властей Литвы разрешить Тайваню открыть представительство в Литве.

"Это решение грубо нарушает дух коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китаем и Литвой и серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность КНР", - говорится в заявлении китайского МИД. "Правительство Китая - категорически против этого шага", - подчеркивается в нем далее.

Кроме того, Пекин 10 августа потребовал от Вильнюса отозвать своего посла в КНР.

Министерство иностранных дел Китая также призвало Литву "немедленно исправить свое ошибочное решение" и "не идти далее по этому неверному пути".

В литовском МИД в свою очередь заявили, что сожалеют о подобном шаге КНР, и подчеркнули, что приняли к сведению предложение китайской стороны об отзыве литовского дипломата.

В литовском внешнеполитическом ведомстве при этом указали на намерение развивать "взаимовыгодные отношения с Тайванем, как это делают многие другие страны Европейского Союза (ЕС) и остального мира".

О том, что Тайвань готовится открыть диппредставительство в Литве, стало известно в июле. По данным латвийского новостного портала Delfi, это его первое дипучреждение в Европе за 18 лет.

 
 
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Китай отозвал своего посла из Литвы на фоне дипломатической напряженности в отношениях двух стран из-за решения властей Литвы разрешить Тайваню открыть...
 
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