ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Iraqi Airways эвакуировали 240 человек из Беларуси

11.08.2021 09:27 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Авиакомпания Iraqi Airways сообщила об эвакуации из Беларуси около 240 «застрявших там» граждан Ирака.

Как сообщила компания, самолет с указанным числом несостоявшихся мигрантов вернулся поздно вечером в Багдад. Этим же рейсом в Ирак было доставлено тело забитого насмерть на границе Беларуси и Литвы Джафара Аль-Хариса.

Компания отмечает, что произвела эвакуацию граждан за свой счет.

В сообщении также отмечается, что Министерство транспорта Ирака и руководство Iraqi Airways совместно с дипкорпусом в Минске прилагают «исключительные усилия» «для обеспечения всех необходимых условий для успешного завершения операций по эвакуации и возвращения иракских граждан на родину».

Ранее, Ирак заявил, что приостанавливает авиарейсы в Беларусь на неограниченный срок.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авиакомпания Iraqi Airways сообщила об эвакуации из Беларуси около 240 «застрявших там» граждан Ирака.
 
Новости дня
Новости разные
 
Обложка дня. «Спасем Беларусь!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by