Польская нефтяная компания Orlen стала спонсором Кристины Тимановской

Источник материала: АФН

Польская нефтяная компания PKN Orlen стала спонсором белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.

Об этом сообщила пресс-службы польской компании.

"Кристина Тимановская присоединяется к команде Orlen. Я рад, что, поддерживая ее, мы дадим ей возможность продолжить спортивное развитие. Надеюсь, что в ближайшее время Кристина вернется к тренировкам и спортивным соревнованиям. Спонсорство спорта позволяет нам повышать глобальную узнаваемость бренда Orlen и поддерживать нашу деловую активность, а также выполнять важные социальные функции", - сказал председатель правления Orlen Даниэль Обайтек.

"Я благодарна за предоставленную поддержку, которая позволит мне продолжить карьеру здесь в Польше. С сегодняшнего дня я начинаю новую жизнь и новый спортивный этап вместе с "Орлен", - отметила в свою очередь Тимановская.

Тимановская была вынуждена покинуть Олимпиаду в Токио и уехать в Польшу после решения властей Беларуси отстранить ее от участия в Играх за неполиткорректные высказывания в адрес тренерского состава и насильно вернуть в синеокую.