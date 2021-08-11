"Нищенское положение Тимановской" - официальный союз журналистов потребовал от Польши помочь спортсменке деньгами

В телеграм-канале «Белорусский союз журналистов» написали, что «польский режим продолжает издеваться над белорусской спортсменкой» Кристиной Тимановской.





«Неоказание квалифицированной медицинской, психологической и финансовой помощи привело к тому, что легкоатлетка Кристина Тимановская продает на аукционе свою медаль, — сказано в сообщении. — Из-за нищенского положения Тимановская выставила на торги серебряную награду Европейских игр 2019 года».





Там отметили, что «начальная стоимость лота составила $5000. Но. Этого хватит только на два месяца скромной жизни семьи Кристины в Варшаве».





«Требуем от Польши немедленно оказать Тимановской необходимую медицинскую, психологическую и финансовую помощь в соответствии со стандартами «гуманитарной визы» и обязательствами в области прав человека», — заявили представители Национального фонда спортивной солидарности, как пишет телеграм-канал БСЖ.





Также в телеграм-канале «Белорусский союз журналистов» заявили, что НФСС добавили: «Факты неоказания медицинской помощи со стороны Польши нами собираются и будут переданы в УВКБ ООН, ПАСЕ и Европейский суд по правам человека. Мы требуем остановить насилие над личностью Тимановской и добьёмся этого».





Телеграф не нашел никакой информации про упомянутый Национальный фонд спортивной солидарности. Заметим, чтоне нашел никакой информации про упомянутый Национальный фонд спортивной солидарности.





Кстати, уже стало известно, что Кристина Тимановская присоединилась к спортивной группе крупнейшего польского энергетического концерна Orlen. Это сотрудничество позволит белорусской атлетке продолжать тренировки и карьеру.





Зачем Тимановская выставила свою серебряную медаль на аукцион

9 августа белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская действительно выставила на аукцион серебряную медаль , которую она завоевала на ІІ Европейских играх. , которую она завоевала на ІІ Европейских играх.





«По просьбе спортсменки медаль выставляется на аукцион в поддержку свободных спортсменов Беларуси, пострадавших от действий режима Лукашенко, — заявили в Белорусском фонде спортивной солидарности. — Все средства будут перечислены в БФСС».





Тимановская рассказала, что это одна из самых ценных медалей в ее карьере, которую она завоевала в командной эстафете на II Европейских играх в Минске в 2019 году.





Начальная стоимость лота составила пять тысяч долларов. Но уже вечером 9 августа ставка поднялась до 20 тысяч 100 долларов.









на данный момент аукцион прекращен К сожалению,







