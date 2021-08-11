ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вольфович о военнообязанных запаса, которые тренируются под Гродно: показали уверенные, слаженные действия

11.08.2021 09:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Под Гродно завершилась вторая фаза комплексного оперативно-тактического учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вольфович о военнообязанных запаса, которые тренируются под Гродно: показали уверенные, слаженные действия

Уже вторую неделю больше 160 военнообязанных, призванных из запаса, тренируются на военном сборе. В условиях нарастания угроз пограничной и военной безопасности они усиливают охрану границы. Эпицентром нынешних маневров стал Гожский военный полигон.

Под Гродно предотвратили вооруженное нападение боевиков. На границе прошли учения

По замыслу учения, в этих местах может находиться вооруженная диверсионная группа, проникшая с территории сопредельного государства.

Вольфович о военнообязанных запаса, которые тренируются под Гродно: показали уверенные, слаженные действия

Пограничники провели поиск и обнаружили бандформирование. Но нашу разведгруппу боевики встречают огнем, поэтому поступает приказ уничтожить условного противника.

Вольфович о военнообязанных запаса, которые тренируются под Гродно: показали уверенные, слаженные действия

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
На это учение мы приняли решение призвать мобилизационный ресурс. 168 военнообязанных запаса призваны на это учение. С ними в ходе первого этапа учения по приведению группы в боевую готовность проведен комплекс мероприятий по слаживанию. Многие служили в органах пограничной службы, остальные проходили службу и в милиции, и в механизированных бригадах, и в других воинских частях Вооруженных Сил. Поэтому для того, чтобы всех привести к одному знаменателю, с ними был проведен этап слаживания. В ходе этого этапа они восстановили свои утраченные навыки при выполнении задач, приемов с оружием, ну и другие вопросы, связанные непосредственно уже с охраной государственной границы. Показали сегодня в ходе этапа уверенные, слаженные действия.

Вольфович о военнообязанных запаса, которые тренируются под Гродно: показали уверенные, слаженные действия

Впереди – завершающий этап оперативно-тактического учения с Гродненской пограничной группой. Участники сбора отработают учебно-боевые задачи уже в пункте пропуска.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Под Гродно завершилась вторая фаза комплексного оперативно-тактического учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже вторую...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия оплатит банкротство Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by