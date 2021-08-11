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Вольфович о военнообязанных запаса, которые тренируются под Гродно: показали уверенные, слаженные действия
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Под Гродно завершилась вторая фаза комплексного оперативно-тактического учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже вторую неделю больше 160 военнообязанных, призванных из запаса, тренируются на военном сборе. В условиях нарастания угроз пограничной и военной безопасности они усиливают охрану границы. Эпицентром нынешних маневров стал Гожский военный полигон.
По замыслу учения, в этих местах может находиться вооруженная диверсионная группа, проникшая с территории сопредельного государства.
Пограничники провели поиск и обнаружили бандформирование. Но нашу разведгруппу боевики встречают огнем, поэтому поступает приказ уничтожить условного противника.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Впереди – завершающий этап оперативно-тактического учения с Гродненской пограничной группой. Участники сбора отработают учебно-боевые задачи уже в пункте пропуска.
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Вольфович о военнообязанных запаса, которые тренируются под Гродно: показали уверенные, слаженные действия
Новости Беларуси. Под Гродно завершилась вторая фаза комплексного оперативно-тактического учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже вторую...
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