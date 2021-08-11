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«Сегодня право нас не защищает, сегодня мы защищаем право». БАЖ предстоит суд
11.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Власти хотят ликвидировать Белорусскую ассоциацию журналистов.
В Верховном суде Беларуси 11 августа начинается рассмотрение дела по иску министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов, сообщает
В июле Минюст вынес
Сообщить об устранении нарушений, послуживших основанием для вынесения письменного предупреждения, и представить подтверждающие документы БАЖ должна была в трехдневный срок.
Однако у организации на момент получения предупреждения уже не было доступа к уставным документам, печати и документам, упомянутым в предупреждении, так как после очередного обыска офис БАЖ был разгромлен и опечатан.
— Минюст даже не пытается хотя бы соблюсти приличия. Зачистка, да. Но я все время говорю: сегодня право нас не защищает, сегодня мы защищаем право. Поэтому, несмотря на очевидность ситуации и, казалось бы, ее безнадежность, мы будем правовыми методами защищать БАЖ и право. В том числе в суде, — отметил глава ОО «БАЖ» Андрей Бастунец.
ОО «Белорусская ассоциация журналистов» — добровольное, негосударственное, непартийное объединение граждан, которые занимаются профессиональной журналистской деятельностью либо содействуют ее развитию. БАЖ действует с осени 1995 года (в 2006-м организация прошла государственную перерегистрацию).
Членами организации являются около 1300 человек, которые работают в различных периодических изданиях, на радио и телевидении, в издательских компаниях. Некоторые члены организации являются сотрудниками государственных СМИ.
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БАЖ — уважаемая организация, признанная международным профессиональным сообществом. С 1997 года БАЖ является ассоциированныя членом Международной Федерации Журналистов (IFJ).
Напомним, в течение последнего месяца в Беларуси были ликвидированы десятки НГО. Одним из последних 9 августа было ликвидировано сообщество белорусских литераторов —
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Власти хотят ликвидировать Белорусскую ассоциацию журналистов.
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