«Сегодня право нас не защищает, сегодня мы защищаем право». БАЖ предстоит суд

Источник материала: Салiдарнасць

Власти хотят ликвидировать Белорусскую ассоциацию журналистов.





В Верховном суде Беларуси 11 августа начинается рассмотрение дела по иску министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов, сообщает телеграм-канал ассоциации .

В июле Минюст вынес письменное предупреждение ОО «БАЖ» о том, что общественное объединение «в установленный срок не предприняло мер по устранению нарушений, что недопустимо».

Сообщить об устранении нарушений, послуживших основанием для вынесения письменного предупреждения, и представить подтверждающие документы БАЖ должна была в трехдневный срок.

Однако у организации на момент получения предупреждения уже не было доступа к уставным документам, печати и документам, упомянутым в предупреждении, так как после очередного обыска офис БАЖ был разгромлен и опечатан.

— Минюст даже не пытается хотя бы соблюсти приличия. Зачистка, да. Но я все время говорю: сегодня право нас не защищает, сегодня мы защищаем право. Поэтому, несмотря на очевидность ситуации и, казалось бы, ее безнадежность, мы будем правовыми методами защищать БАЖ и право. В том числе в суде, — отметил глава ОО «БАЖ» Андрей Бастунец.

ОО «Белорусская ассоциация журналистов» — добровольное, негосударственное, непартийное объединение граждан, которые занимаются профессиональной журналистской деятельностью либо содействуют ее развитию. БАЖ действует с осени 1995 года (в 2006-м организация прошла государственную перерегистрацию).

Членами организации являются около 1300 человек, которые работают в различных периодических изданиях, на радио и телевидении, в издательских компаниях. Некоторые члены организации являются сотрудниками государственных СМИ.

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БАЖ — уважаемая организация, признанная международным профессиональным сообществом. С 1997 года БАЖ является ассоциированныя членом Международной Федерации Журналистов (IFJ).

Напомним, в течение последнего месяца в Беларуси были ликвидированы десятки НГО. Одним из последних 9 августа было ликвидировано сообщество белорусских литераторов — Белорусский ПЭН-центр .