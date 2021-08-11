Уникальная выставка гладиолусов проходит в Ботаническом саду

Источник материала: ОНТ

В Центральном ботаническом саду уникальная возможность полюбоваться редкой коллекцией гладиолусов.

Новинки мировой селекции и садовая классика – около сотни самых ярких и красивых сортов.

Эксклюзивные новинки, награжденные медалями международных выставок – редкие исторические сортов начала XX века.

Специалисты расскажут про особенности выращивания этих цветов, а также интересные факты о гладиолусах. У которых, оказывается, есть и второе название – шпажник.

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