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Уникальная выставка гладиолусов проходит в Ботаническом саду
Источник материала: ОНТ
В Центральном ботаническом саду уникальная возможность полюбоваться редкой коллекцией гладиолусов.
Новинки мировой селекции и садовая классика – около сотни самых ярких и красивых сортов.
Эксклюзивные новинки, награжденные медалями международных выставок – редкие исторические сортов начала XX века.
Специалисты расскажут про особенности выращивания этих цветов, а также интересные факты о гладиолусах. У которых, оказывается, есть и второе название – шпажник.
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В Центральном ботаническом саду уникальная возможность полюбоваться редкой коллекцией гладиолусов. Новинки мировой селекции и садовая классика – около сотни...
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