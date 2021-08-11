В Вильнюсе ночью задержаны 26 человек в связи с беспорядками у здания Сейма Литвы

Источник материала: ОНТ

В ночь с 10 на 11 августа у здания паралмента Литвы задержаны 26 человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Департамент полиции при МВД страны.

По словам, генерального комиссара Ренатаса Пожела, организаторов беспорядков ожидает серьезное наказание.

Протесты в связи с принудительной вакцинацией начались в Вильнюсе еще утром и продлились до двух часов ночи. Жители Литвы не довольны, что с власти с 13 сентября хотят запретить непривившимся пользоваться общественным транспортом, посещать больницы, некоторые магазины и пользоваться контактными услугами.

Решение по поводу новых ограничений может быть принято на заседании 11 августа.

Фото: БЕЛТА

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