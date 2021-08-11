ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские летчики отработали программу конкурса Армейских международных игр

11.08.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белорусские авиаторы на финишном этапе подготовки к большому небесному форуму. Международный конкурс летчиков на АрМИ пройдет в этом году под Рязанью.

Дисциплина привычная: в формате престижных Армейских игр белорусские асы покоряют небо уже 5 лет.

Отечественную летную школу представят шесть экипажей. В России наши авиаторы проведут месяц, чтобы опробовать взлетно-посадочные полосы, отточить мастерство в небе. Это на неделю больше, чем в прошлом году – поправка на карантин.

Андрей Лукьянович, командир смешанной авиационной базы: «С первого года мы заявили о себе, о своей подготовке, с нашей командой стоит считаться. Мы с первого года занимаем лидирующие места. В этом конкурсе участвуют сильнейшие авиационные державы, такие как Россия, Китай, Казахстан, но мы достойно представляем нашу страну, а по поражению наземных целей мы сразу были в лидерах».

Ведение разведки и эвакуация раненых, радиотехнический поиск объекта и поражение целей – все элементы дисциплины отработаны на отлично. Параллельно экипажи готовятся и к учению «Запад-2021». 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские авиаторы на финишном этапе подготовки к большому небесному форуму. Международный конкурс летчиков на АрМИ пройдет в этом году под Рязанью. Дисциплина...
 
Новости дня
Новости разные
 
За взятки при прохождении техосмотра две организации лишены лицензий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by