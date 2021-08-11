|
Белорусские летчики отработали программу конкурса Армейских международных игр
Источник материала: ОНТ
Белорусские авиаторы на финишном этапе подготовки к большому небесному форуму. Международный конкурс летчиков на АрМИ пройдет в этом году под Рязанью.
Дисциплина привычная: в формате престижных Армейских игр белорусские асы покоряют небо уже 5 лет.
Отечественную летную школу представят шесть экипажей. В России наши авиаторы проведут месяц, чтобы опробовать взлетно-посадочные полосы, отточить мастерство в небе. Это на неделю больше, чем в прошлом году – поправка на карантин.
Ведение разведки и эвакуация раненых, радиотехнический поиск объекта и поражение целей – все элементы дисциплины отработаны на отлично. Параллельно экипажи готовятся и к учению «Запад-2021».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские авиаторы на финишном этапе подготовки к большому небесному форуму. Международный конкурс летчиков на АрМИ пройдет в этом году под Рязанью. Дисциплина...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)