Белорусские летчики отработали программу конкурса Армейских международных игр

Источник материала: ОНТ

Белорусские авиаторы на финишном этапе подготовки к большому небесному форуму. Международный конкурс летчиков на АрМИ пройдет в этом году под Рязанью.

Дисциплина привычная: в формате престижных Армейских игр белорусские асы покоряют небо уже 5 лет.

Отечественную летную школу представят шесть экипажей. В России наши авиаторы проведут месяц, чтобы опробовать взлетно-посадочные полосы, отточить мастерство в небе. Это на неделю больше, чем в прошлом году – поправка на карантин.

Андрей Лукьянович, командир смешанной авиационной базы: «С первого года мы заявили о себе, о своей подготовке, с нашей командой стоит считаться. Мы с первого года занимаем лидирующие места. В этом конкурсе участвуют сильнейшие авиационные державы, такие как Россия, Китай, Казахстан, но мы достойно представляем нашу страну, а по поражению наземных целей мы сразу были в лидерах».

Ведение разведки и эвакуация раненых, радиотехнический поиск объекта и поражение целей – все элементы дисциплины отработаны на отлично. Параллельно экипажи готовятся и к учению «Запад-2021».

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