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Пожары и поджигатели: Европа продолжает бороться с огнем
Источник материала: ОНТ
На юге континента идет другая борьба. Огонь угрожает зданиям, людям и целым городам. Но проблема не только в стихии, а в человеческом факторе.
Полиция Италии выявила поджигателя. Найти его помогли скрытые камеры. Преступником оказался 50-летний фермер, он арестован.
Продолжаются пожары и в Турции. Самые ожесточенные – в провинции Мугла.
Полыхает также большой участок лесного массива на границе Боснии и Герцеговины с Хорватией. Тушение сильно затрудняют 40-градусная жара и сильный ветер.
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На юге континента идет другая борьба. Огонь угрожает зданиям, людям и целым городам. Но проблема не только в стихии, а в человеческом факторе. Полиция Италии выявила...
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