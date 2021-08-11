Пожары и поджигатели: Европа продолжает бороться с огнем

Источник материала: ОНТ

На юге континента идет другая борьба. Огонь угрожает зданиям, людям и целым городам. Но проблема не только в стихии, а в человеческом факторе.

Полиция Италии выявила поджигателя. Найти его помогли скрытые камеры. Преступником оказался 50-летний фермер, он арестован.

Продолжаются пожары и в Турции. Самые ожесточенные – в провинции Мугла.

Полыхает также большой участок лесного массива на границе Боснии и Герцеговины с Хорватией. Тушение сильно затрудняют 40-градусная жара и сильный ветер.

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