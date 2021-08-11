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Забастовка железнодорожников в Германии нарушила планы тысяч немцев

11.08.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Забастовка железнодорожников в Германии нарушила планы тысяч немцев

А в Германии этой ночью не ходили пассажирские поезда. Накануне остановился и грузовой транспорт.

Железнодорожники профсоюза машинистов Deutsche Bahn (Дойче Бан) бастуют второй день.

В июне руководство концерна из-за пандемии отказалось выплатить сотрудникам бонусы в размере 600 €.

Не дошло и до обещанного повышения зарплаты к 2022 году. В ответ – транспортный локдаун. Забастовка грозит серьезно нарушить планы тысяч немцев.

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А в Германии этой ночью не ходили пассажирские поезда. Накануне остановился и грузовой транспорт. Железнодорожники профсоюза машинистов Deutsche Bahn (Дойче Бан)...
 
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