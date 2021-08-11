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Стартует второй этап работы над обновленной Конституцией Беларуси
Источник материала: ОНТ
Одна из тем, которые активно обсуждали на Большом Разговоре – изменения в основной закон Беларуси.
Работа над документом продолжается: сегодня Конституционная комиссия рассмотрит уточнения на основе рекомендаций, поступавших, в том числе, и от президента.
Это второй этап работы: первый Александр Лукашенко на встрече с журналистами в понедельник назвал завершенным. Он был своего рода подготовкой: открытый и честный формат обсуждения позволил каждому внести предложения по сути новшеств.
30 июля глава государства направил проект изменений в Конституцию на доработку. Этим и займутся эксперты из комиссии, чтобы обновленный вариант предложений можно было обнародовать. И выносить на референдум уже этой зимой.
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Одна из тем, которые активно обсуждали на Большом Разговоре – изменения в основной закон Беларуси. Работа над документом продолжается: сегодня Конституционная...
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