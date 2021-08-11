ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стартует второй этап работы над обновленной Конституцией Беларуси

11.08.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Стартует второй этап работы над обновленной Конституцией Беларуси

Одна из тем, которые активно обсуждали на Большом Разговоре – изменения в основной закон Беларуси.

Работа над документом продолжается: сегодня Конституционная комиссия рассмотрит уточнения на основе рекомендаций, поступавших, в том числе, и от президента.

Это второй этап работы: первый Александр Лукашенко на встрече с журналистами в понедельник назвал завершенным. Он был своего рода подготовкой: открытый и честный формат обсуждения позволил каждому внести предложения по сути новшеств.

30 июля глава государства направил проект изменений в Конституцию на доработку. Этим и займутся эксперты из комиссии, чтобы обновленный вариант предложений можно было обнародовать. И выносить на референдум уже этой зимой. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна из тем, которые активно обсуждали на Большом Разговоре – изменения в основной закон Беларуси. Работа над документом продолжается: сегодня Конституционная...
 
Новости дня
Новости разные
 
За взятки при прохождении техосмотра две организации лишены лицензий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by