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По следам «Большого разговора»: санкции, фейки и прочие западные подходы в отношении Беларуси
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка, который предприняли страны Запада в отношении Беларуси.
В частности, речь идет о США, Великобритании и Канаде.
Тема экономического давления на нашу страну не единожды поднималась во время «Большого разговора с Президентом». Мнения звучали от журналистов, блогеров, представителей общественных объединений.
Среди более чем сотни вопросов, на которые Президент отвечал более 8 часов, многие касались именно санкций и ограничений.
Это отнюдь не новый метод навязывания политической воли, его давно используют на Западе как рычаг принуждения к странам, обладающим настоящей независимостью.
Несколько лет назад Россия ответила на подобные ограничения собственным эмбарго. У Беларуси тоже есть план действий на случай новых попыток расшатать экономику страны. А действия Запада можно назвать только одним словом – абсурд.
Тема небывалого давления и санкций вызвала большой отклик в экспертном сообществе. О языке дипломатии и взаимовыгодном сотрудничестве на Западе, похоже, многие забыли. Или – вновь вспомнили? В любом случае путь привычный, но тупиковый, ведь любые санкции дают новый импульс для развития.
Впрочем, шаблонностью и отсутствием новых подходов запад не удивил и на встрече во Дворце независимости. На Большом разговоре вопросы иностранной прессы не отличались разнообразием и повторялись несколько раз от разных СМИ.
А после диалога американские и британские медиа снова не смогли отойти от методички и как под копирку выдали несколько агрессивных заголовков. Не обошлось и без привычных уже фейков.
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Александр Лукашенко поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка, который предприняли страны Запада в...
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