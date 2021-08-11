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Лукашенко уволил замначальника Службы безопасности президента  

11.08.2021 09:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко уволил Сергея Мигаса с должности заместителя начальника Службы безопасности президента.

Лукашенко уволил замначальника Службы безопасности президента  

Как сказано в указе № 306, офицер отправлен в отставку с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Эту должность Мигас занимал с 29 марта 2018 года.

 

 

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Александр Лукашенко уволил Сергея Мигаса с должности заместителя начальника Службы безопасности президента.
 
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