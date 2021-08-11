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Лукашенко уволил замначальника Службы безопасности президента
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко уволил Сергея Мигаса с должности заместителя начальника Службы безопасности президента.
Как сказано в указе № 306, офицер отправлен в отставку с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
Эту должность Мигас
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Александр Лукашенко уволил Сергея Мигаса с должности заместителя начальника Службы безопасности президента.
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