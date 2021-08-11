Лукашенко уволил замначальника Службы безопасности президента  

Александр Лукашенко уволил Сергея Мигаса с должности заместителя начальника Службы безопасности президента.





Как сказано в указе № 306, офицер отправлен в отставку с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Эту должность Мигас занимал с 29 марта 2018 года.