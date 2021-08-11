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Под Витебском в озеро упал дельтолет — погибла женщина
Источник материала: Навiны
Трагедия случилась накануне поздно вечером в Витебском районе недалеко от деревни Осиновка (Новкинский сельсовет).
По информации МЧС, в озеро Добрино упал дельтолет, в котором находились люди.
В ведомстве сообщили, что 61-летний пилот не пострадал. Прибывшие к месту вызова спасатели достали из воды 40-летнюю женщину — «после осмотра бригадой скорой помощи констатирована смерть пассажирки».
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Трагедия случилась накануне поздно вечером в Витебском районе недалеко от деревни Осиновка (Новкинский сельсовет).
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