Под Витебском в озеро упал дельтолет — погибла женщина

Трагедия случилась накануне поздно вечером в Витебском районе недалеко от деревни Осиновка (Новкинский сельсовет).



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По информации МЧС, в озеро Добрино упал дельтолет, в котором находились люди.

В ведомстве сообщили, что 61-летний пилот не пострадал. Прибывшие к месту вызова спасатели достали из воды 40-летнюю женщину — «после осмотра бригадой скорой помощи констатирована смерть пассажирки».