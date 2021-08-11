ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За взятки при прохождении техосмотра две организации лишены лицензий

11.08.2021 10:03 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ленинский (Минска) районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о получении взятки. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

По данным следствия, 35-летний мужчина, инженер диагностической станции, в апреле 2021 года получил денежное вознаграждение от автовладельца за благоприятное решение вопроса о прохождении государственного технического осмотра машины, находящейся в неисправном состоянии.

В ходе расследования особое внимание уделено выявлению нарушений закона, способствовавших совершению данного преступления. "Стоит отметить, что умышленное не выявление и не фиксация в диагностической карте при проведении государственного технического осмотра нарушений, имеющихся в транспортном средстве, со стороны должностных лиц является нарушением технологического процесса и может служить основанием для аннулирования разрешения", - подчеркнули в ведомстве.

По инициативе следователей о данном случае в Министерство транспорта и коммуникаций направлено информационное письмо, по результатам рассмотрения которого выданное ранее предприятию разрешение на проведение гостехосмотра транспортных средств аннулировано.

Инженеру станции предъявлено обвинение по ч.1 ст.430 УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности, к которым может быть причастен обвиняемый.

Аналогичные факты совершения коррупционных правонарушений в данной сфере выявлены и во Фрунзенском районе столицы. После рассмотрения предоставленных следствием сведений также лишили организацию права на проведение гостехосмотра транспортных средств.

"Согласно примечанию к ст.431 Уголовного кодекса лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в его отношении имело место вымогательство взятки, либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном", - добавили в СК.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно примечанию к ст.431 Уголовного кодекса лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в его отношении имело место вымогательство...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Витебском разбился дельталет с людьми, есть жертва
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by