За взятки при прохождении техосмотра две организации лишены лицензий

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11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ленинский (Минска) районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о получении взятки. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

По данным следствия, 35-летний мужчина, инженер диагностической станции, в апреле 2021 года получил денежное вознаграждение от автовладельца за благоприятное решение вопроса о прохождении государственного технического осмотра машины, находящейся в неисправном состоянии.

В ходе расследования особое внимание уделено выявлению нарушений закона, способствовавших совершению данного преступления. "Стоит отметить, что умышленное не выявление и не фиксация в диагностической карте при проведении государственного технического осмотра нарушений, имеющихся в транспортном средстве, со стороны должностных лиц является нарушением технологического процесса и может служить основанием для аннулирования разрешения", - подчеркнули в ведомстве.

По инициативе следователей о данном случае в Министерство транспорта и коммуникаций направлено информационное письмо, по результатам рассмотрения которого выданное ранее предприятию разрешение на проведение гостехосмотра транспортных средств аннулировано.

Инженеру станции предъявлено обвинение по ч.1 ст.430 УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности, к которым может быть причастен обвиняемый.

Аналогичные факты совершения коррупционных правонарушений в данной сфере выявлены и во Фрунзенском районе столицы. После рассмотрения предоставленных следствием сведений также лишили организацию права на проведение гостехосмотра транспортных средств.

"Согласно примечанию к ст.431 Уголовного кодекса лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в его отношении имело место вымогательство взятки, либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном", - добавили в СК.-0-